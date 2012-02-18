آزمون مشاوره در خراسان رضوی برگزار می شود/ کنکوری برای کشف استعداد

محمد تقی فخریان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: آزمون بزرگ مشاوره نوین برای 90 هزار دانش آموز پایه اول دبیرستان این استان اجرا می شود که کنکوری است برای شناخت، حمایت و هدایت استعدادهای دانش آموزان که در پایان سال تحصیلی بتوانند انتخاب رشته صحیح داشته باشند.

این آزمون، پنجره ای به سوی فردایی روشن است که جمعه بیست و هشتم بهمن ماه؛ همزمان با سراسر کشور در این استان اجرا می شود و هم اینک،270 هزار برگه پاسخنامه، آماده شده و هر دانش آموز 32 صفحه پرسش را پاسخ می دهد.

وی با بیان این که این آزمون 2 ساعت و 45 دقیقه ای شامل رغبت شغلی " شش قسمت" و با 67 محور، بخش استعداد تحصیلی در قالب 4 برگ 8 صفحه ای و در نهایت بخش سلامت روان، شامل 11 خرده آزمون است؛ تاکید کرد: تمام دانش آموزان پایه اول متوسطه باید در این آزمون شرکت کنند و فعلا برنامه ای برای غایبین وجود ندارد.

وی گفت: به زودی گروه مشاوره در امور تربیتی، تبدیل به اداره مشاوره می شود و در ادارات نیز کارشناس مسئول پیگیر امور مشاوران مدارس خواهد شد.

طرح مشارکت اجتماع محور در مدارس خراسان رضوی اجرا می شود

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از اجرای طرح مشارکت اجتماع محور در مدارس استان اطلاع داد.

فخریان افزود: این طرح برای 24 هزار دانش آموز و در 682 کلاس این استان اجرا می شود.

وی با بیان این که این طرح به پیشنهاد گروه سلامت و پیشگیری و توسط گروه مشاوره استان در حال اجراست، گفت:انتخاب 70 درصد مدارس اولویت دار پسرانه و 30 درصد دخترانه، در زمینه های رفتارهای پرخطر؛ در حداقل سه کلاس برای مجریان طرح از برنامه های اجرایی این طرح است.

وی محور اصلی طرح را آموزش و پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد در مدارس، ذکر کرد و افزود: مشاوران موظفند تا پایان دوره 5 جلسه برای هر کلاس و یک جلسه ویژه والدین برگزار کنند.

دبیر شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: انجام تئاتر، مسابقات مختلف، نمایش فیلم، بازدید، روزنامه دیواری، وبلاگ و نقاشی از دیگر فعالیتهایی است که مجریان و دانش آموزان می توانند انجام دهند.

وی تصریح کرد: این طرح برای نواحی 6 مشهد، منطقه تبادکان و شهرستان های تربت حیدریه و تربت جام، چناران، خواف، طرقبه، گناباد، نیشابور، خوشاب و درگز در حال انجام است.