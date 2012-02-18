برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی بین همه دانش آموزان نظری

حسن خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی دهم اسفند 90 با حضور تمام دانش‌آموزان اول تا سوم متوسطه نظری در سراسر کشور به طور هماهنگ برگزار می‌شود.

روز جمعه 28 بهمن ماه سال جاری، آزمون اول پیشرفت تحصیلی با حضور یک میلیون دانش آموز اول متوسطه برگزار شد.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش افزود: این آزمون از تمام مواد درسی همان پایه تحصیلی و تا میزانی که تدریس شده است، برگزار می‌شود و نمرات حاصل از آن نیز به عنوان یک نوبت پرسش کلاسی با سایر نمرات کلاسی دانش‌آموزان جمع می‌شود و میانگین حاصل از آن، نمره مستمر دوم دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری را تشکیل می‌دهد.

وی هدف از برگزاری این آزمون را شناخت استعدادها و توانایی دانش آموزان در رشته های مختلف تحصیلی و کمک به آنها برای انتخاب رشته و شغل مناسب براساس نیازهای منطقه ای و استانی عنوان کرد و گفت: همچنین آموزش و پرورش در موضوع توسعه متوازن مشاغل در رشته ها موظف است که رشته های مورد نیاز منطقه ای را مشخص کند که در این زمینه اطلس مشاغل استانی را نیز تهیه کردیم که در اختیار مسئولان قرار خواهیم داد.

