توکلی : قطع صادرات نفت کشورهای اروپا را متوجه اشتباه فاحش خود خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر احمد توکلی در حاشیه چهارمین نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه علامه طباطبایی در جمع خبرنگاران در مورد قطع صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی گفت: من از دولت به خاطر این تصمیم تشکر می کنم چرا که ما نباید اجازه بدهیم تاوان این تصمیم نابخردانه فقط متوجه ایران باشد و آنها نیز باید تاوان این تصمیم خود را بدهند.

وی خاطرنشان کرد: قطع نفت به کشورهای اروپایی می تواند آنها را متوجه اشتباه فاحش خود در تصمیم به تحریم نفت ایران بکند.



توکلی تاکید کرد: با توجه به این اقدام جمهوری اسلامی ایران اروپایی ها باید از تصمیم خود صرف نظر کنند و اگر هم از این خواسته خود کوتاه نیایند این آنها هستند که از این اقدام متضرر می شوند.



به گزارش خبرگزاری مهر، جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه هفته گذشته در واکنش به تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران در اقدامی پیش دستانه صادرات نفت را به شش کشور اروپایی متوقف کرد.



کشورهای ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هلند ، یونان و فرانسه شش کشور اروپایی هستند که ایران صادرات نفت را به آن ها متوقف کرده است.



سفرای این کشورها روزچهارشنبه به وزارت خارجه دعوت و با مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه دیدار کرده بودند.



