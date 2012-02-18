حجم آثار ارسالی کودک و نوجوان به کانون سه برابر شده است

مریم صباغزاده ایرانی، رئیس مرکز آفرینشهای ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قابل توجه آثار ارسالی از ناشران به کمیته انتخاب کتاب این مرکز گفت: در سال جاری آثار رسیده به دست ما برای بررسی و حضور در کتابخانههای کانون از نظر تعداد سه برابر شده است و به نظر من این موضوع به معنی ایجاد یک اتفاق در عرصه نشر کودک و نوجوان است.
وی ادامه داد: این حجم از اثر بر اساس بررسیهای انجام شده توسط مرکز آفرینشها ما را از نظر تولید در رده کشورهای پیشرفته دنیا قرار میدهد، اما هنوز از حیث شمارگان در مضیقه جدی هستیم.
صباغزاده ایرانی افزود: تعداد بالای اثر با شمارگان پایین با توجه به کثرت ناشران بازار اقتصادی مناسبی را برای ناشران ایجاد نمیکند. تولید انبوه کتاب به خودی خود به معنی پایین آمدن قیمت آن است. این موضوع در صورت ایجاد نشدن شرایطی برای افزایش شمارگان این کتابها در نهایت منجر به شرایطی خواهد شد که علاقه و اشتیاق ناشران برای انتشار این آثار از دست برود.
وی همچنین تاکید کرد: در حوزه تولید آثار ادبی کودک و نوجوان باید به دنبال ایجاد شرایط تعادلی میان شمارگان و قیمت کتاب بود تا در نهایت بتوان به رونق بازار این کتابها امیدوار شد.
مسئول مرکز آفرینشهای ادبی کانون پرورش فکری در ادامه با اشاره به کمیته کتاب این مرکز گفت: با وجود تمام ظرفیتهای موجود در حوزه کتاب کودک کانون سالانه تنها قادر به خرید یک سوم از آثار منتشر شده برای حضور در کتابخانهها خود است. البته این به معنی انتخاب آثار برتر در کشور است.
صباغزاده همچنین با اشاره به برنامههای مرکز آفرینشهای ادبی کانون در سال آینده گفت: توانمندسازی نیروی انسانی و توسعه کیفی فعالیتها در کنار ایجاد بستری برای دانشافزایی نیروهای موجود در مرکز مهمترین برنامه کانون در سال آینده است.
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