به گزارش خبرنگار مهر، درصفحه‌‌ها و لابه‌لای ستون‌های روزنامه‌‌های امروز شنبه اخبار جالب و ویژه‌‌ای به چشم می خورد:

دستور احمدی نژاد درباره تماس های مادر

روزنامه خراسان در ستون "ویژه های خراسان" در خبری نوشته است: علی رغم آنکه رئیس جمهور در طول ساعات فعالیت خود در پاستور، جلسات و دیدارهای متعددی با مسئولان و افراد مختلف برگزار کرده و در خلال آن هیچ تماس تلفنی مگر موارد خاص و ضروری برقرار نمی شود، شنیده شده احمدی نژاد به اعضای دفتر خود دستور داده هر زمان که مادر وی به محل کار فرزند خود تلفن بزند، در هر شرایطی این تماس تلفنی بلافاصله وصل شود.

شکایت خاتمی و هاشمی از کمیسیون اصل 90

جوان در ستون "برداشت" در خبری به شکایت خاتمی، موسوی خوئینی ها و مهدی هاشمی از گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس اشاره کرده و نوشته است: به گفته نایب رئیس مجلس، سید محمد خاتمی، موسوی خوئینی‌ها و مهدی هاشمی به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده‌اند. شهاب الدین صدر در خصوص جزئیات نامه هاشمی در واکنش به گزارش کمیسیون اصل 90 خاطر نشان کرد: طی هفته‌های اخیر نامه‌هایی از سوی آقایان خاتمی، موسوی خوئینی‌ها و مهدی هاشمی به مجلس ارسال شده مبنی بر اینکه در جریان قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ اتهاماتی به برخی ازافراد نسبت داده شده است. وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اگر چه براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بنابه توصیه امام همه افراد این فرصت را دارند که با ارائه توضیحات از خود دفاع کنند ولی نباید فراموش کرد که کلیت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ جزو وظایف مجلس و کاملا قانونی است.

مهاجرانی: 5 بار در مهمانی سعودی ها شرکت کرده ام

روزنامه جوان همچنین در خبری دیگر به حضور مهاجرانی در ضیافت پادشاه سعودی پرداخته و نوشته است: عطاءالله مهاجرانی طی یادداشتی در سایت شخصی خود، ضیافت دیکتاتور عربستان در "الجنادریه" را یک نشست فرهنگی توصیف کرد که برای پنجمین بار در آن شرکت کرده است! پس از آنکه فیلم این نشست روز پنجشنبه افشا و اعلام شد که وزیر دولت اصلاحات و نوری زاده کمک 18 میلیون دلاری از دستگاه امنیتی عربستان دریافت کرده اند و وزیر اطلاعات هم بعدا این موضوع را تایید کرد، مهاجرانی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را به دروغگویی متهم کرد. در فیلم منتشر شده، مهاجرانی به همراه نوری زاده در این مراسم با شور و اشتیاق به سخنان دیکتاتور سعودی در تمجید از آمریکا، انگلیس و فرانسه و علیه سوریه گوش داده و پس از پایان سخنان ملک عبدالله به شدت برای او دست می زند. مهاجرانی مدعی شده که اینجانب هیچ ملاقاتی با هیچ یک از مقامات سیاسی و امنیتی دولت عربستان نداشته ام و پولی برای براندازی دریافت نکرده ام. نکته مهمی که در یادداشت وزیر دولت خاتمی مورد اشاره قرار نگرفته، سکوت وی درباره علت حضور در جشن دیکتاتور سعودی و همنوایی با آل سعود است. او نگفته که نسبت به این اقدام به شعارهای دموکراسی خواهانه و ضد دیکتاتوری وی و جریان فتنه چیست؟

مشکل برای یافتن نامزد انتخابات!

روزنامه حمایت در خبری آورده است: دبیر کل خانه کارگر با انتقاد از محدودیت های قانون جدید انتخابات برای نامزدها و از جمله افزایش سطح تحصیلات اعلام کرد که تا به امروز نامزدهای خانه کارگر به اندازه انگشتان یک دست نرسیده اند. علیرضا محجوب گفت: با توجه به قانون انتخابات برخی از نامزدها نمی توانند در عرصه انتخابات وارد شوند و فضا برای آنها محدود شده است در صورتی که معتقدم برخی از اقشار و صنوف از جمله جامعه کارگران و کشاورزان باید بتوانند نامزدهای خود را در انتخابات معرفی کنند.

زور مردم بیشتر است یا خودروسازان!

در ستون "جهت اطلاع" روزنامه قدس در خبری می خوانیم: در حالی که مردم از درجا زدن کیفیت خودرو نگران هستند و تاکید دارند، کیفت خودروهای داخلی باید افزایش یابد مدیر عامل یک شرکت خودروساز از رشد قیمت تمام شده تولید خودرو خبر داده و خواستار افزایش میانگین 15 درصدی قیمت محصولات شده است. در اینکه قیمت خودرو افزایش می یابد، مردم شک ندارند اما اینکه کیفیت خودرو نیز ارتقا می یابد بهتر است بگوییم شاید برای وقتی دیگر!

فرش همچنان بر دار بی تدبیری

قدس در مطلبی به مشکلات صنعت فرش اشاره کرده و آورده است: طی سه فصل نخست امسال بیش از 6.5 میلیون دلار فرش و کفپوش از کشورهای ترکیه، هند، چین، بلژیک، امارات متحده عربی، آلمان و عربستان وارد ایران شده است. در حالی که مقامات بخش خصوصی واردات فرش ماشینی و دستباف به کشور را تایید می کنند، اما مقامات دولتی اعتقاد دارند این اقدام تنها برای ترمیم است که فرش وارد ایران می شود.

حمله پیامکی به شورای نگهبان

روزنامه وطن امروز در ستون "سایه روشن" در خبری نوشت: برخی از نامزدهای ردصلاحیت شده مجلس نهم دست به اقدامات غیر معمولی برای بیان اعتراضشان زده اند. از جمله این اقدامات که توسط برخی از نامزدهای ردصلاحیت شده انجام می شود پیامک هایی به شماره تلفن های شهروندان در آن حوزه های انتخابیه ارسال می شود و از آنان خواسته می شود به سامانه پیام کوتاه هیات بازرسی انتخابات کشور در حمایت از آن نامزد حمایت کنند.

یارانه اسفند 2 برابر می شود؟

دنیای اقتصاد در مطلبی تحت این عنوان به احتمال افزایش دو برابری مبلغ یارانه های نقدی همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها پرداخته و آورده است: دیدگاه های وزیر اقتصاد در شرایطی مطرح می شود که خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام مسئول در کارگروه کنترل بازار خبر داده است "دولت قرار است در ماه اسفند، یارانه نقدی مردم را بیشتر و حدود دو برابر کند تا مردم بتوانند همانند فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آرامشی را از این بابت داشته باشند تا چنانچه دولت در فاز دوم، قیمت حامل های انرژی را افزایش داد، قبل از آن پول به حساب مردم واریز شده باشد". در همین حال توزیع گسترده کالاهای اساسی و توجه بسیار پررنگ دولت به تامین آن در کنار مصوبات کارگروه کنترل بازار برای تامین ارز بدون محدودیت برای وارد کنندگان کالاهای اساسی، این گمانه را تقویت می کند که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها نزدیک است. البته این گزارش می افزاید این سناریویی است که در دولت هم اکنون مطرح شده و مشخص نیست که آیا عملیاتی شود یا خیر. اما به هر حال شواهد و قرائن حکایت از این دارد که این سناریو به صورت قوی، دنبال می شود.

جشن انقلاب در هوای 3 درجه زیر صفر یعنی اینکه ایرانی ها از تهدید نمی ترسند

کیهان در بخش "خبر ویژه" در مطلبی نوشت: مشاور صهیونیست اوباما اذعان کرد: تحریم هایی که علیه ایران برقرار شده، همگی ‏همان مطالبات و خواسته های اسرائیل از آمریکاست. دنیس راس که همچنان طرف ‏مشورت دولت اوباما قرار دارد به هاآرتص گفته است: این تحریم ها در حوزه نفت ‏و بانک مرکزی تماماً خواسته اسرائیل بود و مؤثر خواهد بود. ادعای تأثیر تحریم ها ‏در حالی است که به گزارش دویچه وله، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در قبرس ‏گفته است: تحریم ها علیه ایران بی تأثیر بوده است و ایران به خاطر فعالیت های ‏هسته ای اش، بی مسئولیت ترین کشور جهان است. با وجود ادعای دنیس راس، ‏هاآرتص در گزارشی تأکید کرد: تحریم ها هیچ تأثیری برایران ندارد و فقط ایرانیان ‏را متحدتر می سازد. این روزنامه نوشت: انقلاب ایران 33 ساله شد. مردم ایران این ‏روز را جشن گرفتند و در حالی به حمایت از نظام خود به خیابان ها آمدند که شب ‏گذشته، تهران سرمای 3 درجه زیر صفر را تجربه کرده بود. ایرانی ها در تهدیدها ‏و تحریم ها هیچ ترسی به دل راه نداده اند. هاآرتص اضافه می کند: نمایندگان مجلس ایران نیز احتمال عملیات نظامی اسرائیل ‏علیه ایران را جدی نگرفته اند. رقابت های انتخاباتی ایران بسیار روشن ادامه دارد ‏و در یک حرکت دموکراتیک رقبای انتخاباتی در برابر هم صف آرایی می کنند. در ‏هیچ کدام از این رقابت های انتخاباتی حرف از برنامه هسته ای ایران نیست. همه ‏نمایندگان از محافظه کار تندرو تا محافظه کار میانه رو، مخالفان احمدی نژاد تا ‏موافقان او همگی برای توسعه فناوری هسته ای کشورشان تأکید دارند و هیچ کس ‏کوچک ترین اظهارنظری خلاف آن نمی کند. انتخابات ایران بی شک بر آینده ‏سیاست خارجی این کشور اثر می گذارد. این روزنامه صهیونیستی درباره تحریم ‏های اقتصادی نوشت: تجربه ثابت کرده تحریم ها هیچ اثری برایرانیان نمی گذارند. ‏یقیناً آنها بعد از انتخابات هم با قدرت بیشتری برنامه های هسته ای خود را دنبال ‏خواهند کرد. تحریم ها در چنین وضعیتی هیچ تغییری در رفتار ایرانی ها ایجاد نمی ‏کند و تنها باعث یکپارچه ساختن آنان در برابر دشمن خارجی می شود.‏

انتقاد یونسی از نوع برخورد با هنرمندان

ملت ما در ستون "غیر رسمی" در خبری تحت این عنوان آورده است: علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در مصاحبه ای با شرق از برخوردهای صورت گرفته با هنرمندان و مهاجرت عده ای از آنان انتقاد کرد. وی در بخشی از این مصاحبه گفته است: هنرمندان با توجه به روح لطیفی که دارند، زود رنج و حساس هستند با این قشر باید به گونه ای رفتار کرد که آنها را جذب کرد نه طرد. نباید رفتاری کرد که این گروه از هنرمندان به سمت خروج از کشور سوق داده شوند مشخص است که این طیف از هنرمندان مهاجر مایل بودند در ایران بمانند و به روش گذشته ادامه دهند و از جامعه و انقلاب جا نمانند اما متاسفانه رفتار تند و تنگ نظرانه برخی افراد سبب شد خیلی ها رفتند و این ضایعه غیر قابل جبران است و ما این روش را نمی پسندیم و در نهایت به زیان امنیت کشور می دانیم.

دلیل رفتن آقا محمدی از دولت

ملت ما همچنین در خبری دیگر به رفتن آقا محمدی از دولت اشاره کرده و نوشت: یک منبع آگاه دلیل خداحافظی دکتر آقامحمدی با سمت دولتی اش را نامه دفتر مقام معظم رهبری به نهاد ریاست جمهوری مبنی بر تمرکز بیشتر وی در مسئولیت هایش در این دفتر ذکر کرد. یک منبع آگاه در نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با فارس، ضمن تکذیب استعفای دکتر علی آقا محمدی معاون نظارت و هماهنگی در سیاست های اقتصادی معاون اول رئیس جمهور ، دلیل خداحافظی وی با این سمت دولتی را نامه دفتر مقام معظم رهبری به نهاد ریاست جمهوری مبنی بر تمرکز بیشتر وی در مسئولیت هایش در این دفتر ذکر کرد. این منبع مطلع تصریح کرد: با توجه به مسئولیت دکتر آقا محمدی در بخش بررسی های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری ، اخیرا" نامه ای از جانب این دفتر به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده که در آن ، پایان ماموریت وی برای تمرکز بیشتر در مسئولیت بررسی های اقتصادی دفتر اعلام شده است. گفتنی است علی آقامحمدی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست، از زمان آغاز بکار دولت دهم به عنوان معاون نظارت و هماهنگی در سیاست های اقتصادی معاون اول رئیس جمهور ،مسئولیت هماهنگی پروژه های اقتصادی کلان دولت را برعهده داشته است.

آمریکا وزارت اطلاعات را تحریم کرد!

روزنامه ایران در ستون "دیگه چه خبر؟" در خبری آورده است: شنیدیم که شبکه های خبری غربی همچون بی بی سی و CNN اعلام کرده اند وزارت دارایی آمریکا، وزارت اطلاعات ایران را تحریم و دارایی های وزارت اطلاعات ایران در خارج از کشور را مسدود کرده است! گفتنی است که وزارت اطلاعات ایران هیچ دارایی در خارج از کشور ندارد.

مطهری: از میانه روها و اصلاح طلبان استفاده می کنیم

ایران همچنین در خبری دیگر چنین نوشت: یک عضو موسس تشکل انتخاباتی صدای ملت گفته: لیست نهایی این تشکل برای حضور در انتخابات مجلس نهم طی دو سه روز آینده برای رسانه ها اعلام خواهد شد. علی مطهری گفته: در لیست انتخاباتی صدای ملت، قصد استفاده از کاندیداهای مشترک با سایر گروه ها را نداریم. وی افزوده: این موضوع در برنامه های ما مورد تاکید قرار گرتفه است و بر این اساس ما برای معرفی لیست نهایی خود از افراد ماینه رو در جریان اصلاح طلبان نیز استفاده خواهیم کرد. این عضو موسس تشکل انتخاباتی صدای ملت، با تاکید بر اینکه لیست این جبهه 30 نفره نیست، افزوده: ما فعال تنها در تهران فعالیت می کنیم و برای شهرستان ها فعلا برنامه ای نداریم.