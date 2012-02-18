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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۵۹

دبیرکل ناتو :

اگر سازمان ملل هم بخواهد در سوریه مداخله نظامی نمی کنیم

اگر سازمان ملل هم بخواهد در سوریه مداخله نظامی نمی کنیم

دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اظهار داشت که حتی اگر سازمان ملل متحد نیز بخواهد ناتو در سوریه دخالت نظامی نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آندرس فوگ راسموسن که به مناسبت شصتمین سالروز پیوستن ترکیه به ناتو در این کشور بسر می برد روز گذشته در گفتگو با رویترز اظهار داشت: قصد نداریم تحت هیچ شرایطی در سوریه دخالت کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر سازمان ملل متحد از ناتو بخواهد برای به اصطلاح حمایت از مردم سوریه مداخله نظامی در این کشور داشته باشد موضع پیمان آتلانتیک شمالی تغییر خواهد کرد گفت: نه معتقد به این مسئله نیستم زیرا سوریه یک جامعه متفاوت است و دارای بیشترین پیچیدگی ها از نظر قومی، مذهبی و سیاسی است، بنابراین بر این باور هستم که در مورد سوریه باید یک راه حل منطقه ای را مدنظر قرار داد.

کد مطلب 1536638

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