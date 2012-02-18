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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۱۴

به همت انتشارات کتاب سیاه/

کتاب نقاشی معاصر ایران رونمایی می‌شود

کتاب نقاشی معاصر ایران رونمایی می‌شود

کتاب نگاهی به نقاشی معاصر ایران از سری کتاب‌های تولیدی توسط انتشارات کتاب‌سیاه در خانه هنرمندان رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه سی‌ام بهمن از ساعت 14 تا 17 در تالار استاد جلیل شهناز در خانه هنرمندان ایران مراسم رونمایی از کتاب نقاشی معاصر ایران انجام خواهد شد.

به گفته محمود همتی ترابی مدیرمسئول انتشارات کتاب سیاه این مراسم با سخنرانی استاد محمدابراهیم جعفری در قالب (حرف‌هایی برای گفتن)، سخنرانی دکتر گودرزی دیباج دبیر جشنواره هنر ایران 1404 و تکنوازی استاد کیوان ساکت انجام خواهد شد.
 
در این مراسم ایران درودی میهمان ویژه و البرتو کوچویی کارشناس و مجری خواهد بود. همچنین آثار برخی هنرمندان حاضر در کتاب نقاشی معاصر ایران از شنبه بیست و نهم بهمن تا پایان مراسم به مدت دو روز در محل خانه هنرمندان به عنوان نمایشگاه گروهی دایر خواهد بود.
 
مراسم رونمایی از کتاب نقاشی معاصر ایران در خانه هنرمندان به آدرس به نشانی خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی (فرصت) باغ هنر، انجام خواهد شد.
کد مطلب 1536642

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