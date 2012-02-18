جمعیت شاعران استان البرز به ساماندهی نیاز دارد

عطاءالله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب گفت: گسترده ترین جمعیت شاعران کشور در استان البرز سکونت دارند و این استان از پتانسیلهای سرشاری در این بخش برخوردار است.

وی افزود:هر ساله نشستها و جلسات شعر متعددی با حضور شاعران مطرح کشور که در البرز زندگی می کنند، برگزار و شعرها به نقد و بررسی گذاشته می شود.



سیفی تاکید کرد: شاعران استان البرز از شاعران مطرح کشور هستند که در حوزه های گوناگون شعر توانایی فراوانی دارند اما این جمعیت به ساماندهی نیاز دارد.



معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز تصریح کرد: چنانچه بتوانیم این جمعیت را از نظر کمی و کیفی ساماندهی کنیم کمتر از جایگاه دوم و سوم را به دست نمی آوریم.



