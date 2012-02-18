به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها بعد از ظهر امروز شنبه 29 بهمن با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون مطبوعاتی وی، اعضای هیئت داوران و دست‌اندرکارن این جشنواره و نیز جمعی از پیشکسوتان و فعالان عرصه رسانه در تالار وحدت تهران برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم، جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها را فرصتی برای رقابت اهالی رسانه‌ با یکدیگر توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد این فضای رقابتی باعث ارتقای کیفی سطح مطبوعات و رسانه‌ها شود.

سیدمحمد حسینی همچنین این رویداد رسانه‌ای را در استعدادیابی فعالان این حوزه بسیار موثر دانست و در ادامه از رسانه‌ها خواست برای پرداختن به سوژه‌های مختلفی که در سطح کشور وجود دارد، همت بیشتری به خرج دهند و برای توضیح این مسئله، گفت: الان درخشش تاریخ بعضی از استان‌های ما به اندازه چند کشور است.

وزیر ارشاد سپس با اشاره به نتایج طرح سرشماری نفوس و مسکن و نگرانیهای برخی شخصیت‌های عالی رتبه کشور درباره برخی نتایج این طرح، گفت: متاسفانه تحولاتی که از نظر جمعیتی در کشور رخ داده، به مرز هشدار رسیده و شاهد آن اینکه در سال 1390 هر خانواده ایرانی صاحب 1.6 فرزند، یعنی حتی کمتر از 2 فرزند است.

وی ادامه داد: این یعنی اینکه میل خانواده‌های ایرانی برای بچه‌دار شدن و در نتیجه سیر جوانگرایی در کشور رو به نزول است. این در آینده مشکلات عدیده‌ای برای کشور به وجود خواهد آورد و جمعیت ایران هم مثل غرب، پیر می‌شود.

حسینی سپس گفت: از رسانه‌ها انتظار داریم به این موضوع و نگرانی جدی توجه داشته باشند و انشاءالله در سال آینده هم بخشی از جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها به این موضوع اختصاص یابد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به در پیش بودن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، نسبت به تبدیل شدن رسانه‌ها به پایگاه برخی افراد خاص هشدار داد و افزود: در کشور ما اینطور نیست که افراد برای دستیابی به اهدافی خاص، دست به هر کاری بزنند و از هر شگردی برای ورود به مجلس استفاده کنند.

وی تاکید کرد: نباید یک روزنامه وسیله قدرت برای عده‌ای خاص شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: علی رغم برخی مشکلات، نظام در صحنه بین‌الملل خیلی از معادلات را بهم ریخته و از جمله آنها می‌توان به جریان بیداری اسلامی اشاره کرد. وی سپس با نقل قول از برخی مقامات و رسانه‌های آمریکایی درباره شرایط کنونی ایران و منطقه، گفت: شاید این نکته که الان می‌گویم، قبلاً به این صراحت گفته نشده است؛ اگر در آینده جنگی علیه رژیم صهیونسیتی درگیرد، ما هم هستیم. هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی.

حسینی همچنین بر لزوم اتکای تحلیل‌ها مطبوعاتی به پشتوانه‌های علمی و نیز توجه جدی به زبان و ادبیات فارسی تاکید کرد و گفت: اوایل کار روزنامه‌نگاری در ایران، بعضی از روزنامه‌ها به این مسئله بیشتر توجه داشتند.

وزیر ارشاد همچنین از مطبوعاتت خواست به موضوعات مورد علاقه مردم از جمله طنز، بیشتر بپردازند و برای توضیح این نکته نیز یادآور شد: شما دیدید که در جشنواره فیلم فجر، بعضی فیلم‌ها که با طنز آمیخته شده بود، بیشتر مورد توجه مردم بود. جامعه ما نشاط را دوست دارد.

وی اعتماد مردم را بزرگترین سرمایه مطبوعات دانست و گفت: مردم ما بسیار باهوش‌اند و فکر نمی‌کنم اگر رسانه‌ای صرفاً دنبال کار سیاسی محض یا مثلاً تحریک قومیت‌ها و مذاهب باشد، مورد استقبال جامعه قرار گیرد.

حسینی همچنین با بیان اینکه کادر تحریریه برخی نشریات کشور فاقد دانش‌آموختگان رشته روزنامه‌نگاری است، از مدیران رسانه‌ها خواست بیشتر به این ضعف توجه نشان دهند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «هر مشکلی در کشور پیش می‌آید، برخی رسانه‌ها یقه دولت را می‌گیرند»، گفت: همیشه نباید دستگاه‌های اجرایی پاسخگو باشند، صاحب اثر هم در مطبوعات باید مسئولیت مربوط به خودش را بپذیرد و بیاید جواب پس بدهد.

وی تاکید کرد: مثلاً به جای اینکه تیتر بنویسند که «آیا وزارت ارشاد مسئولیت آثار به نمایش درآمده در جشنواره فیلم فجر را می‌پذیرد؟» به خود آن فرد تهیه کننده و کارگردان هم تذکری بدهند و او هم بیاید پاسخگو باشد.

حسینی گفت: این یک اشکال جدی است که هر جا مشکلی به وجود می‌آید، رسانه‌ها سراغ دولت را می‌گیرند، باید سراغ پدیدآورندگان آثار هم رفت. البته این را هم بگویم که دولت به سهم خودش مسئولیت خودش را می‌پذیرد.