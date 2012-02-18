اولین مجتمع رسانه های دیجیتال در استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین مجتمع رسانه های دیجیتال جمعه شب با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، احمد عجم استاندار قزوین، محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سعید پور ایمانی مدیر مجتمع رسانه های دیجیتال استان قزوین به بهره برداری رسید.

مدیر مجتمع رسانه های دیجیتال استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهارداشت: ساخت و راه اندازی خانه فرهنگ دیجیتال از مصوبات دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به استان قزوین است.

سعید پور ایمانی آشناسازی مردم و استفاده از نرم افزارهای پاک برای ارتقاء سطح علمی را از اهداف راه اندازی این مجتمع رسانه های دیجیتال عنوان کرد.

وی افزود: اولین مجتمع رسانه های دیجیتال در استان قزوین با زیربنا 370 متر مربع در سه طبقه با 50 رایانه در مجتمع میرعماد راه اندازی شده است.

مدیر مجتمع رسانه های دیجیتال استان قزوین گفت: راه اندازی شش مرکز دیجیتال استان با اعتباری بالغ بر 150 میلیون تومان به بهره برداری می رسد.

پور ایمانی یادآور شد: تا پایان سال 250 مرکز فرهنگی دیجیتال در سطح کشور راه اندازی خواهد شد.

وی اظهارداشت: این مراکز که شامل یک مجتمع شهری، یک مجتمع استانی و چهار خانه فرهنگ دیجیتال است، در شهرهای قزوین و تاکستان افتتاح می شود.

مدیر مجتمع رسانه های دیجیتال استان قزوین گفت: مسجد امام رضا (ع)، مسجد ولایت، مسجد موسی ابن جعفر (ع) قزوین و مسجد حضرت ابوالفضل (ع) تاکستان میزبان اولین خانه های فرهنگ دیجیتال استان خواهند بود.

وی یادآور شد: ظرفیت های خوبی برای برپایی این مجتمع ها پیش بینی شده و آشناسازی مردم با محصولات دیجیتال از مهم ترین رویکردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برپایی این مجتمع ها است.

پور ایمانی تصریح کرد: مجتمع رسانه های دیجیتال استان قزوین به فراخور فعالیت خود، آموزش، تولید و توزیع انواع نرم افزارهای سالم و پاک را در حوزه های مختلف کارکردی در دستور کار خود دارد.

وی با بیان این که این مجتمع به رایانه، نرم افزارهای تخصصی و عمومی و انواع لوازم جانبی مورد استفاده در این بخش مجهز است، عنوان کرد: مجتمع رسانه های دیجیتال استان قزوین در بخش های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، علمی، بازی های رایانه ای به نوجوانان و جوانان خدمات ارائه می دهد.

پورایمانی افزود: در خانه های فرهنگ دیجیتال از فرهنگ اصیل و بومی ایرانی استفاده می شود و این مراکز در رشد استعدادهای نوجوانان و جوانان بسیار تاثیرگذار هستند و همچنین فرهنگسازی و آشنا کردن عموم مردم با فرصتها، چالشها و ارتقاء سطح دانش و مهارت آنها از دیگر اهداف راه اندازی این مجتمع فرهنگی است.

وی یادآور شد: بسترسازی برای تولید انبوه محصولات فرهنگی دیجیتال با محتوایی متناسب با ارزشهای نظام و ساماندهی و نظام مندکردن فعالیتهای فرهنگی در این استان از دیگر اهداف راه اندازی این مجتمع است.