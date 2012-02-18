سفر مشاور امنیت ملی آمریکا به تل آویو/ محور مذاکرات ایران و سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد: "تام دانیلون" امروز شنبه برای گفتگو درباره مسائل منطقه از جمله سوریه و ایران به سرزمین های اشغالی سفر می کند.

کاخ سفید در بیانیه ای سفر تام دانیلون به سرزمین های اشغالی را در ادامه رایزنی های مستمر مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی درباره تعهدات واشنگتن در قبال تضمین امنیت تل آویو خواند.

این سفر درحالی صورت می گیرد که آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه خود بر فشارهای خود علیه جمهوری اسلامی ایران افزوده اما اعضای اتحادیه اروپا هنوز برای تحریم نفت ایران به توافق کامل نرسیده اند و تلاشهای آنان طی چند ماه گذشته تنها به در نظرگرفته شدن مهلتی 6 ماهه برای تصمیم گیری در این مورد منجر شده است.