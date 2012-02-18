آغاز پروازهای بین المللی از فرودگاه بجنورد/ عتبات عالیات در اولویت قرار دارد

احمد رضا عفتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برقراری این پروازها از سوی شرکت های هواپیمایی ماهان، آتا و تابان رایزنی شده است اظهارداشت: این پروازها به محض اتمام پروژه گسترش باند فرودگاه و همچنین ترمینال خارجی ایجاد می شود.

وی گفت: این پروازها با اولویت عتبات عالیات و همچنین سوریه انجام خواهد شد که با برقراری آن از مشکلات ایاب و ذهاب شهروندان برای حضور در سایر فرودگاهها کاسته می شود.

معاون امور هماهنگی عمرانی استاندار خراسان شمالی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح گسترش باند فرودگاه بجنورد تصریح کرد: اخیرا تملک اراضی جنوبی باند فرودگاه بین المللی بجنورد آغاز شده است.

وی گفت: پیش از این کارشناس های مربوط به اراضی گسترش باند فرودگاه توسط کارشناسان رسمی انجام شده و تملک این اراضی بر اساس ماده 9 محقق خواهد شد.

این مسئول درخراسان شمالی یاد آور شد: البته اقدامات مربوط به گسترش باند فرودگاه بجنورد از مسیر انتهای باند که در اختیار فرودگاه قرارداشته اجرایی شده است.

وی روند ساخت ترمینال فرودگاه بین المللی بجنورد را نیز مثبت خواند و اظهار امیدواری کرد تا این پروژه ها طبق برنامه زمان بندی شده به اتمام برسد.

فرودگاه بجنورد در غرب این شهر در فضایی به وسعت 240 هکتار قراردارد که با افزایش 60 هکتار مساحت این فرودگاه به 300 هکتار توسعه خواهد یافت.