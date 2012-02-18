رایانه ای نابغه با کسب 150 امتیاز در تست هوش

به گزارش خبرگزاری مهر، به دست آوردن امتیاز 150 در تست هوش (IQ) توانست این هوش مصنوعی را برتر از چهاردرصد از انسانهای نابغه قرار دهد. این رایانه با استفاده از ترکیبی از تفکر انسانی و منطق ریاضی توانست نسبت به دیگر نرم افزارها امتیاز بالاتری را به دست آورد. این در حالی است که حتی پیشرفته ترین برنامه های ریاضی نیز در تست IQ توانسته اند امتیاز 100 را به دست آورند.

این سیستم رایانه ای توسط تیمی از محققان دانشگاه گوتنبرگ طراحی شده است، این محققان با هدف ساخت برنامه ای که مانند انسان می اندیشد، چنین سیستم رایانه ای را ساختند. این محققان در تلاش بودند تا برنامه ای بسازند که بتواند انوع الگوهایی که چشم انسان قادر به دیدن آنها است را بیابد.

تستهای IQ بر اساس دو نوع مساله، دیدن الگوهای بصری و حدس زدن توالی اعداد طراحی شده اند. محققان بر این باورند مساله توالی ارقام تنها بر اساس قواعد ریاضی قابل حل نیستند و روانشناسی نیز در حل آنها تاثیرگذار است.

"کلاس استرانگارد" از محققان دانشگاه گوتنبرگ می گوید در صورتی که از فردی پرسیده شود پس از توالی 1 و 2 چه رقمی خواهد آمد معمولا افراد عدد 3 را به عنوان پاسخ مطرح می کنند اما پاسخ درست می تواند توالی مانند 1،2،1 یا توالی دو برابرشونده ای مانند 1،2،4 باشد، تنها نکته درباره ارائه پاسخ درست به این مساله الگویی است که افراد درباره پاسخ دادن به آن آموخته اند و معمولا بیشتر افراد الگوی 1،2،3 را آموخته اند.

از این رو محققان از مدلهای روانشناسانه الگوهای انسانی نیز در نرم افزار خود استفاده کرده و مدل ریاضی را به دست آوردند که الگوهای شبه انسانی را مدلسازی می کند. این نرم افزار تا جایی ارتقا پیدا کرد که توانست در تست IQ توالی اعداد، به امتیاز 150 دست پیدا کند.

بر اساس گزارش میل آنلاین، به دلیل ترکیب شدن ریاضی و روانشناسی این نرم افزار توانست برنامه های ریاضی دیگر را به راحتی شکست دهد. تفکر انسانی این نرم افزار می تواند در شرایطی به جز حل مساله IQ مورد استفاده قرار گیرد، برای مثال می توان از آن در پردازش اطلاعات اقتصادی استفاده کرد اما این نرم افزار در یافتن الگوهای مختلف در بیشتر داده های علمی از قبیل داده های هواشناسی چندان کاربردی نیست زیرا روح و احساس انسانی در پردازش این داده ها وجود نخواهد داشت.