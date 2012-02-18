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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

در گفتگو با مهر اعلام شد: احتمال صدور حکم رئیس دانشگاه آزاد توسط رئیس جمهور/اصلاح اساسنامه

در گفتگو با مهر اعلام شد: احتمال صدور حکم رئیس دانشگاه آزاد توسط رئیس جمهور/اصلاح اساسنامه

یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این شورا در تازه ترین جلسه برگزار شده خود تبصره ای به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرده که بر اساس آن در صورتیکه آیت الله هاشمی حکم ریاست فرهاد دانشجو را امضا نکند، رئیس شورای عالی اقدام به امضای این حکم کند.

این عضو شورا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: هر چند در جلسه سه شنبه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد که در صورت عدم امضای حکم ریاست فرهاد دانشجو توسط رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد، رئیس شورای عالی ( رئیس جمهور) این حکم را امضا کند اما زمان دقیقی برای این امر اعلام نشد.

وی گفت: اعضای شورای عالی همچنین به پیشنهاد رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد مبنی بر تشکیل جلسه مجدد این هیأت رأی منفی دادند.

وی تاکید کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی ریاست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد را بر اساس رای گیری صورت گرفته در جلسه 21 دی ماه هیأت امنای این دانشگاه قانونی اعلام کرده است.
کد مطلب 1536694

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