در گفتگو با مهر اعلام شد: احتمال صدور حکم رئیس دانشگاه آزاد توسط رئیس جمهور/اصلاح اساسنامه

یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این شورا در تازه ترین جلسه برگزار شده خود تبصره ای به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرده که بر اساس آن در صورتیکه آیت الله هاشمی حکم ریاست فرهاد دانشجو را امضا نکند، رئیس شورای عالی اقدام به امضای این حکم کند.