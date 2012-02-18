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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۰۲

تلاشها برای پایان اعتصاب نفتی در نیجریه با شکست مواجه شد

تلاشها برای پایان اعتصاب نفتی در نیجریه با شکست مواجه شد

گفتگوها درباره پایان دادن به اعتصاب کارکنان شرکت نفتی در نیجریه که بین اتحادیه‌های کارگری و دولت آغاز شده بود به نتیجه ای منجر نگردید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این گفتگوها بر آن بود تا به اعتصابی که صنعت نفت نیجریه را فلج کرده پایان بدهد.

نیجریه یکی از تامین کنندگان عمده نفت آمریکا می باشد و هرگونه اخلال در تولید نفت آن با حساسیت زیادی از سوی بازارهای نفتی دنبال می شود.

اتحادیه بزرگ کارگران نفتی تهدید کرده بود که به کارگران دستور خواهد داد تا کار را تعطیل کنند.

نیجریه روزانه 2.4 میلیون بشکه نفت تولید می کند و پنجمین صادر کننده نفت به ایالات متحده بشمار می رود.

گفتگو بین اتحادیه های کارگری و دولت در کاخ ریاست جمهوری نیجریه در "ابوجا" پایتخت این کشور برگزار شد، اما "گودلاک جاناتان" رئیس جمهوری این کشور و "نمادی سامبود" معاون وی در آن حضور نداشتند.

کد مطلب 1536696

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