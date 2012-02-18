به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضوانی از کشف کتیبه های تقلبی در شهرستان محلات خبر داد و گفت: تعیین تقلبی بودن این کتیبه بسیار سخت بود و پس از بررسیها و مطالعاتی که توسط چندین متخصص آثار تاریخی بر روی این کتیبه انجام شد، اصل نبودن آن به اثبات رسید.
وی با اشاره به این که مکان دقیق نگهداری اصل این اثر تاکنون شناسایی نشده است، اظهار داشت: این کتیبه دارای دو جلد سنگی است که به طرز ماهرانهای روی آن حکاکی انجام شده و درون این سنگها یک لوح چرمی به خط میخی وجود دارد که به شیوه آثار پیش از اسلام جعل شده است.
رضوانی با بیان این موضوع که علاوه بر اثر یاد شده، اشیایی نظیر شیر بالدار، مجسمه حیواناتی با سر انسان، ظروف مورد استفاده روزمره و تعداد زیادی اشیای حلبی با روکش لعابی نیز کشف شده است، اضافه کرد: آثار یاد شده به طور قطع جعلیاند و در صورت اصل بودن اداره کل میراث فرهنگی این آثار را به موزه منتقل میکرد و در معرض نمایش عموم قرار میداد.
وی با اشاره به شیوع تخلفاتی نظیر فروش اشیای جعلی به افراد غیر کارشناس در استان، اظهار داشت: به مردم توصیه میکنم در برخورد با این مسائل محتاط باشند و در صورت مشاهده هرگونه موردی نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و دستگاههای امنیتی را مطلع کنند.
بازارچه صنایع دستی در خانه تاریخی میرشکرایی تفرش
بناهای تاریخی با قابلیت استان مرکزی با هدف معرفی و احیا رشتههای بومی و مزیتدار میزبان بازارچههای صنایع دستی میشوند.
رضوانی با بیان مطلب فوق افزود: هم اکنون چهاربازارچه صنایع دستی در بناهای تاریخی قلعه سالار محتشم خمین، سرای مهر اراک، حمام عرش محلات و آب انبار بلور تفرش دایر است.
وی ادامه داد: خانه تاریخی میر شکرایی شهرستان تفرش نیز از جمله بناهایی است که با پایان عملیات مرمت و بازسازی میزبان بازارچه صنایع دستی میشود.
سرپرست میراث فرهنگی مرکزی افزود: استقرار بازارچههای صنایع دستی در بناهای تاریخی نیازمند انجام عملیات مرمت و بازسازی این بناها است.
رضوانی با بیان این که اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی موظف به شناسایی بناهای تاریخی دارای قابلیت است گفت: این بناها با هدف ایجاد بازارچه، کارگاههای صنایع دستی و معرفی آنها به سازمان میراث فرهنگی کشور شناسایی میشوند.
وی تاکید کرد: مینا، گلیم برجسته، سفال، منبت و معرق از جمله رشتههای فعال در بازارچههای صنایع دستی استان به شمار میآیند.
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