آخرین اصلاحات تعهدات دستیاران پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی با اعلام این خبر افزود: کلیه دستیارانی که برای ورود به دوره تخصصی از هیچ گونه سهمیه ای استفاده نکرده و مستخدم دولت نیز نیستند، طول مدت خدمت قانونی آنها نصف تا برابر دوره تخصصی شان است.
وی افزود: بنابراین اگر طول دوره تخصصی پزشکی 4 سال باشد، مدت زمان خدمات مورد تعهد چنین فردی در مناطق با ضریب 5 پنجم حداکثر 4 سال و در غیر این صورت متناسب باضریب محرومیت منطقه کاهش می یابد.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: اگر داوطلب مذکور دوره طرح عمومی پزشکی خود را گذرانده باشد، مدت تعهدات فرد به نصف کاهش یافته بنابراین مدت خدمات مورد تعهد چنین پزشکی در مناطق 5 پنجم 24 ماه یا در مناطق 4.5 پنجم 21 ماه و 24 روز و در مناطق 4 پنجم 19 ماه و 26 روز و در مناطق 3.5 پنجم 17 ماه و 10 روز و در مناطق 3 پنجم 15 ماه است.
جدول مربوطه به تعهدات
|
ضریب مربوطه به منطقه مورد خدمات
|
مدت خدمات قانونی درصورت گذراندن طرح در دوره پزشکی عمومی
|
ضریب 5
5
|
حداکثر 24 ماه
|
ضریب 4.5
5
|
حداکثر 21 ماه و 24 روز
|
ضریب 4
5
|
حداکثر 19 ماه و 26 روز
|
ضریب 3.5
5
|
حداکثر 17 ماه و 10 روز
|
ضریب 3
5
|
حداکثر 15 ماه
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: خدمات مورد تعهد در مناطق ممنوعه امکانپذیر نبوده و احتساب مدت تعهد در مراکز استانها و برخی از شهرهای خاص نیز ضرایب مخصوص خود را داراست و نکات یاد شده قبلی شامل حال استعدادهای درخشان نیز می شود.
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