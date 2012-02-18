سخنرانی متفاوت سید حسن نصرالله/ اسناد غیر قابل انکار و رسوایی کذابان

به گزارش خبرگزاری مهر، مخالفان و موافقان همگی درباره این مسئله اجماع دارند که سخنرانی پنج شنبه گذشته "سید حسن نصرالله" با تمامی سخنرانی های وی در دوره پس از تشکیل دولت کنونی در لبنان کاملا متفاوت بود.

بر این اساس، سخنان دبیرکل حزب الله لبنان با لحنی بسیار صریح تر از قبل انجام شد و طی آن برای نخستین بار از پرونده های دست نخورده در مسائل داخلی و خارجی رونمایی شد.

- سید حسن نصرالله درباره تحولات سوریه به صورت کاملا واضح به این مسئله اشاره کرد که چگونه است اعراب (کشورهای عربی سازشکار) با رژیم صهیونیستی تن به هر گونه مذاکره ای می دهند اما در سوریه فقط به سرنگونی نظام قائل هستند. وی تاکید کرد که آیا سوریه یک کشور عربی نیست که اعراب این گونه با آن برخورد می کنند.

- وی در بخش دیگری از سخنانش درباره انقلاب مردم بحرین، خطاب به همین سران عرب سازشکار تاکید کرد چگونه است که شما از خواسته های مردمی در این کشور حمایت نمی کنید؟ ملت بحرین نخست مردم جهان عرب بودند که پس از آغاز جنگ 22 روزه علیه نوار غزه به خیابانها آمدند تا همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام کنند اما با سرکوب شدید نیروهای آل خلیفه و گلوله باران از سوی آنها مواجه شدند.

- دبیرکل حزب الله لبنان که همیشه در اظهارات قبلی خود اصرار داشت نامی از شخصیتهای سیاسی به ویژه در لبنان نیاورد، این بار با نام بردن از "سعد الحریری" و "سمیر جعجع" آنان را بر مبنای اظهارات خودشان رسوا کرد. نصرالله با اشاره به مراسم بزرگداشت "رفیق حریری" نخست وزیر فقید لبنان که وی را شهید لقب داد تاکید کرد که مراسم بزرگداشت وی با گذشت چندین سال به محفل بزم تبدیل شده است.

وی با اشاره به اظهارات اخیر سعد الحریری و سمیر جعجع درباره لزوم دخالت لبنان در مسائل سوریه با رو کردن اظهارات آنها در روزنامه های منتسب به خودشان طی سالهای گذشته تاکید کرد: این افراد طی سالهای اخیر همواره مواضعی در زمینه عدم دخالت در امور همسایگان به ویژه سوریه اتخاذ می کردند اما هم اکنون حزب الله را به برگزیدن معیارهای دوگانه متهم می کنند.

- سید حسن نصرالله درباره کمکهای معنوی و مادی جمهوری اسلامی ایران به جبهه مقاومت در منطقه اظهار داشت: ما افتخار می کنیم که بگوییم از ایران کمک می گیریم، ایران بر مبنای مقاومت حزب الله لبنان علیه رژیم صهیونیستی از ما حمایت می کند اما این شما (جریان 14 مارس) هستید که باید بگویید 3 میلیارد کمک مالی طی سالهای اخیر را کجا و چه کشورهایی دریافت کرده اید؟

- دبیرکل حزب الله لبنان در خطابی صریح به جریان 14 مارس که هم اکنون در موضع اقلیت و اپوزیسیون قرار دارد تاکید کرد: شما هرگز در جایگاهی حضور ندارید که بتوانید تهدیدات و شروط خود را عملی کنید؟

- سید حسن نصرالله درباره انفجارهای اخیر در کشورهای مختلف که علیه اهداف صهیونیستی انجام شده تاکید کرد: حزب الله لبنان در این انفجارها نقشی نداشته و اگر بخواهیم انتقام خون شهیدان خود را بگیریم شرافتمندانه انتقام می گیریم.

- دبیرکل حزب الله لبنان برای نخستین بار طی سالهای پس از جنگ 33 روزه (سال 2006) شرایطی که حزب الله در این جنگ قرار داشت را با عاشورای حسینی مقایسه کرد و گفت: در آن زمان ما باید میان عزت و ذلت یکی را انتخاب می کردیم که با افتخار گزینه نبرد عزتمندانه را انتخاب کردیم.