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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

سال گذشته 22 میلیون نفر به اورژانسهای بیمارستانی مراجعه کردند

سال گذشته 22 میلیون نفر به اورژانسهای بیمارستانی مراجعه کردند

رئیس اورژانس کشور گفت: 50 درصد از اورژانسهای بیمارستانی کشور سالانه پذیرای بیش از 30 هزار بیمار هستند و در سال گذشته 22 میلیون نفر به اورژانسهای بیمارستانی مراجعه کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا معصومی با اعلام اینکه در 40 درصد دانشگاههای علوم پزشکی کشور سیستم اتوماسیون نصب شده است، افزود: 70 درصد اورژانسهای بیمارستانی در حال بازسازی و 100 اورژانس نیز در اولویت بازسازی هستند.

وی کمبود پزشک متخصص مقیم در اورژانسهای بیمارستانی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در کل کمبود اعتبارات و نیرو مشکلات عمده اورژانسهای پیش بیمارستانی و بیمارستانی است.

معصومی ادامه داد: تاکنون 1983 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی راه اندازی شده و 25 پایگاه نیز در دست احداث است و برای رسیدن به تعداد 2197 پایگاه نیازمند رفع کمبود اعتبار 90 میلیاردی اورژانس هستیم و تعداد نیروها نیز از 11982 نفر کنونی باید به 20822 نفر برسد.

وی نقش پزشکان مشاور در دانشگاههای علوم پزشکی را در بخش اورژانسها با اهمیت خواند و گفت: هم اکنون 146 پزشک مشاور در سطح دانشگاههای علوم پزشکی فعالیت می کنند که این فعالیتها در ارائه خدمات کیفی بیشتر بسیار موثر بوده است و از دانشگاهها می خواهیم این بخش را بیشتر تقویت کنند.

کد مطلب 1536703

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