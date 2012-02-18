بیش از 13 هزار نفر انتخابات استان مرکزی را برگزار می کنند/ پیش بینی 364 شعبه اخذ رای

ابوالقاسم نصرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، 13 هزار و 937 نفر در قالب عوامل هیات های اجرایی، بازرسی و نظارت انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی استان مرکزی را برگزار می کنند، افزود: از این تعداد تعداد یک هزار و 958 نفر جزو هیات بازرسی، سه هزار و 600 نفر ناظرین و شش هزار و 153 نفر از هیات اجرایی هستند.

وی با بیان اینکه، همه امکانات و شرایط امنیتی برای برگزاری انتخابات در استان مرکزی مهیاست افزود: در میان برگزارکنندگان انتخابات یک هزار و 952 نفر نیز مامورانتظامی هستند که در برقراری نظم و امنیت با ستاد انتخابات استان مرکزی تا پایان روز اخذ رای همکاری دارند.

وی 274 نفر باقی مانده را نیروهای ذخیره در هر بخش دانست.

پیش بینی 864 شعبه اخذ رای در استان مرکزی

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی با اشاره به اینکه، 864 شعبه اخذ رای دراستان مرکزی برای برگزاری انتخابات نهم مجلس پیش بینی شده است، گفت: از مجموع این تعداد شعب اخذ رای، 550 شعبه ثابت و 314 شعبه نیز سیار است و از مجموع شعب اخذ رای، 438 شعبه شهری و 426 شعبه در روستاها مستقر می شوند.

نصرالهی تعداد حوزه های انتخابیه استان مرکزی را شش حوزه خواند و گفت: مردم استان مرکزی در حوزه های انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب دو نفر، ساوه و زرندیه یک نفر، خمین یک نفر، شازند یک نفر، و محلات و دلیجان هم یک نفر را به مجلس می فرستند.

نصرالهی مسئولیت برگزاری انتخابات را با فرمانداران شهرستان های تابعه دانست و افزود: روند برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی مطلوب و رضایت بخش است و همکاری بسیار خوبی بین هیات های اجرایی، بازرسی و نظارت وجود دارد.



