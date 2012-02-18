صادرات یک میلیارد و 130 میلیون دلاری ایران به آلمان

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز شریفی در همایش تجار و بازرگانان ایران وآلمان گفت: در شرایطی که هزینه‌های جانبی تجارت و صادرات به واسطه تحریم‌ها برای تجار ایرانی بالا است، میزان صادرات ایران به آلمان در سال 2010 میلادی یک میلیارد و 130 میلیون دلار بوده است.

مدیرکل حوزه اروپا و آمریکا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: میزان واردات ایران از آلمان در سال 2010 کمی بیشتر از 5 میلیارد دلار بوده است، اما باید توجه داشت که تجارت در جهان امروز، یک جاده دو طرفه است و با توجه به سوابق تجاری و اقتصادی ایران و آلمان، این میزان داد و ستد با توجه به پتانسیل‎‌های دو طرف، به هیچ وجه مطلوب نیست.

وی با تاکید بر ضرورت تعامل دو طرفه برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و آلمان، تصریح کرد: فعالان اقتصادی همیشه اعلام کرده‌اند که قدمت اقتصاد بیش از سیاست است و بایستی به سمت سیاست اقتصادی پیش رفت نه اینکه اقتصاد سیاسی را در دستور کار قرار داد.

به گفته شریفی، هم اکنون بزرگترین مشکل بازرگانان و تجار ایرانی، نقل و انتقال پول است، بنابراین باید با برگزاری نمایشگاهها، علاوه بر شناسایی شرکای تجاری، خود را نیز به بهترین شکل ممکن به شرکا معرفی کنیم. در این میان بازرگانان و تجار ایرانی با برگزاری همایش‌ها و نمایشگاهها، به هرگونه تجارت آزاد در جهان پاسخ مثبت می‌دهند.

همچنین نیلوفر پنکار، دبیر همایش تجار و بازرگانان ایران و آلمان نیز گفت: با توجه به استقبال از غرفه‌های محصولات ایرانی در نمایشگاههای بین‌المللی آلمان، دست‌اندرکاران نمایشگاههای آلمانی تصمیم گرفتند به صورت مستقیم از تولیدکنندگان ایرانی برای شرکت در نمایشگاههای خود دعوت کنند.

وی افزود: آلمان هر سال با برگزاری بزرگترین نمایشگاههای بین‌المللی در جهان، میلیونها بازدیدکننده تخصصی را در زمینه‌های مختلف صنعت در شهرهای مهم نمایشگاهی خود گرد هم می‌آورد. این درحالی است که در سال‌های گذشته، غرفه‌های ایرانی در نمایشگاههای آلمان با استقبال خوبی مواجه بوده و همین امر باعث ترغیب مدیران نمایشگاهای المان برای سفر به ایران شده است.

پنکار گفت: مدیران نمایشگاههای کلن، دوسلدوف، مونیخ و هانوفر در سفر به ایران و شرکت در این همایش تلاش کردند تولیدکنندگان ایرانی را به ارائه محصولات ایرانی به این نمایشگاه ترغیب کنند.

به گزارش مهر، در این همایش که بیش از 200 تن از صاحبان صنایع و تجار ایرانی حضور داشتند، طرف‌های آلمانی علاوه بر دعوت رسمی از تولیدکنندگان ایرانی اعلام کردند تمام تلاش خود را در ایجاد زمینه مناسب ربا ارائه محصولات ایرانی در کنار رقبای جهانیشان به کار خواهد گرفت.