به گزارش خبرنگار سياسي مهر، عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت در جلسه هفتگي با خبرنگاران، با تبريك بيست و ششمين سالگرد انقلاب اسلامي گفت: اين روزها، روز تلاش همه‌ ايرانيان براي استقرار نظام جمهوري اسلامي، آزادي و استقلال كامل است كه اميدواريم همه پويندگان راه استقلال، آزادي، و جمهوري اسلامي كامل باشيم.

وي در تشريح مصوبات هيات دولت گفت: رئيس دفاتر مناطق محروم كشور براي بازديد از پروژه ‌هايي كه در دهه فجر به بهره‌ برداري مي ‌رسند، گزارشي را به دولت ارائه كرد كه بر اساس اين گزارش، 1620 طرح و پروژه عمراني زيربنايي، توليدي و اشتغال ‌زا با اعتباري بالغ بر 860 ميليارد ريال در روستاهاي كشور هست كه مهم‌ ترين آن بهره ‌برداري از 51 مجتمع آبرساني، همچنين 125 پروژه‌ آب آشاميدني روستاهاست.



وي از تصويب آيين‌ نامه‌ اجرايي اعمال برخي از محدوديت‌ هاي اقتصادي در روابط خارجي كشور خبرداد و گفت: بر اساس اين آيين‌ نامه، محدوديت اقتصادي درخصوص كشورهايي اعمال مي‌شود كه به وسيله اقدامات يا اتخاذ مواضع خصمانه، منافع جمهوري اسلامي ايران را مورد تهديد قرار مي ‌دهند كه تشخيص تهديد منافع ملي و موضعي كه خصمانه تلقي مي ‌شود بر عهده دولت جمهوري اسلامي ايران است.



رمضان زاده اضافه كرد: اقداماتي از قبيل كاهش يا قطع همكاري‌ هاي اقتصادي، افزايش سود بازرگاني كالاهاي وارداتي، قطع واردات كالاهاي خاص، قطع خريدهاي دولتي، محدوديت‌ هاي پروازي و ايجاد محدوديت‌ هاي كمي در واردات، از جمله اين محدوديت ‌هاي اقتصادي است.



سخنگوي دولت گفت: ديگر مصوبه هيات وزيران تصويب لايحه‌ موافقت‌ نامه‌ اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات ‌هاي بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان بود.



رمضان زاده گفت: موظف‌ كردن بانك كشاورزي به پرداخت 48 ميليارد ريال تسهيلات به منظور انجام عمليات هرس سنگين و نوسازي باغات چاي با معرفي وزارت جهاد كشاورزي از ديگر مصوبات هيات دولت بود.

