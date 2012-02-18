لوازم حفاظت از نشان ایرانی در بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در ششمین همایش بینالمللی برند گفت: یکی از مشکلاتی که در برخی از برهههای زمانی اقتصاد کشور را تحتالشعاع قرار داده این بوده که در زمینههای اقتصادی، ایجاد ظرفیت تولیدی و تخصیص منابع بانکی، تصمیمات بدون توجه به بازار مصرف کالای تولیدی، گرفته میشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: توجه به بازار، این پرسش را مطرح میکند که آیا بحث برند رقابتی است یا تغییر رقابتی و آیا اگر برند ساخته شده یعنی اینکه محصولات این کارخانه را از رقابت با دیگران دور کردهایم یا اینکه برند حاصل رقابت است و اگر بازار رقابتی نباشد، به برند توجهی نخواهد شد.
وی تصریح کرد: در پاسخ باید گفت که برند یک محصول ضد رقابتی نیست؛ بلکه محصول یک فضای رقابتی سالم است که از لازمههای فضای کسب و کار به شمار میآید.
نهاوندیان گفت: نگاه به بازار از دو لایه تشکیل شده که شامل لایه خرد و کلان است. لایه خرد در سطح بنگاهها نمود دارد و لایه کلان آن، در سطح سیاستگذاریها دیده میشود. این در شرایطی است که در سطح بنگاهها توجه به برند به معنای توجه به کیفیت است و لازمه کیفیت، تنها در محصولی که فروخته میشود، نیست، بلکه پس از فروش کالا نیز باید دغدغه کیفیت را داشت؛ و به همین علت، خدمات پس از فروش، جایگاه مهمی در برندسازی پیدا خواهد کرد.
وی اظهار داشت: بنگاهی که به برند توجه دارد؛ دنبال اعتمادسازی است و در کنار آن، توجه به اعتماد، رفتار اخلاقی و ضابطهمند از سوی بنگاه ایجاد میکند. به عبارت دیگر، بنگاهی که به برند خود توجه دارد، در واقع تجربه و دانش را به برند خود میبخشد، بنابراین چنین بنگاهی نسبت به سرمایه انسانی خود، بیتوجه نخواهد بود.
نهاوندیان تصریح کرد: یکی از ضرورتهای مهم در کسب و کار، توجه به نیروی انسانی است که در کشور به آن نیاز است و باید بتوان این موضوع را تقویت کرد.
نهاوندیان گفت: البته در این میان باید به اخلاق کسب و کار نیز توجه داشت و کار در حوزه اخلاق کسب و کار را باید جدی گرفت. به این معنا که احترام به حق مالکیت فکری باید در مدارس، دانشگاهها و مجالس مذهبی گفته شود، زیرا بزرگترین آموزه دینی، اخلاق و احترام به حقوق دیگران است. بنابراین اگر این نکته را در آموزههای دینی مصداقسازی کنیم، آنگاه شاهد توفیق بیشتر در اقتصاد و برندسازی خواهیم بود.
وی یادآور شد: در این میان تشکلهای اقتصادی و تخصصی وظیفه دارند که از فرهنگ برندسازی و حقوق مالکیت فکری، حمایت کنند و در درون خود، انضباط درون سازمانی ایجاد کنند. در این میان اتاق آمادگی کامل دارد که به عنوان تشکل تشکلهای اقتصادی و با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت، این فرهنگ را ساماندهی کند.
رئیس اتاق ایران تاکید کرد: باید توجه داشت که یک امر مهم در برندسازی، روحیه همکاری است و برندسازی بدون روحیه همکاری به جایی نخواهد رسید. ما باید برند ملی باید بسازیم و از نام ایران حفاظت کنیم، زیرا ما برای پیشرفت در صنعت و تجارت در عرصه علمی، نیاز به روحیه همکاری داریم.
وی تصریح کرد: پیش از این به موضوع برند در کشور اهمیتی داده نمیشد؛ اما در حال حاضر نشان تجاری از مرحله فرهنگ سازی عبور کرده و سعی دارد در سطح ملی و بین المللی مطرح شود.
وی به بحث حقوقی و مالکیت برند در کشور اشاره و تصریح کرد: هم اکنون زمان آن است که به موضوع برند بیش از گذشته توجه کرده و اقدامات موثرتری را صورت دهیم، که البته در این میان قصد داریم قوانین حقوقی برند را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
شریفی در پایان از فراگیری موضوع برند سخن به میان آورد و تاکید کرد: با کمک دولت، نظارت مجلس و تلاش مضاعف بخش خصوصی باید در جایگاه مناسبی در زمینه برندسازی محصولات ایرانی قرار گرفت.
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