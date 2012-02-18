لوازم حفاظت از نشان ایرانی در بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در ششمین همایش بین‌المللی برند گفت: یکی از مشکلاتی که در برخی از برهه‌های زمانی اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار داده این بوده که در زمینه‌های اقتصادی، ایجاد ظرفیت تولیدی و تخصیص منابع بانکی، تصمیمات بدون توجه به بازار مصرف کالای تولیدی، گرفته می‌شد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: توجه به بازار، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا بحث برند رقابتی است یا تغییر رقابتی و آیا اگر برند ساخته شده یعنی اینکه محصولات این کارخانه را از رقابت با دیگران دور کرده‌ایم یا اینکه برند حاصل رقابت است و اگر بازار رقابتی نباشد، به برند توجهی نخواهد شد.

وی تصریح کرد: در پاسخ باید گفت که برند یک محصول ضد رقابتی نیست؛ بلکه محصول یک فضای رقابتی سالم است که از لازمه‌های فضای کسب ‌و کار به شمار می‌آید.

نهاوندیان گفت: نگاه به بازار از دو لایه تشکیل شده که شامل لایه خرد و کلان است. لایه خرد در سطح بنگاه‌ها نمود دارد و لایه کلان آن، در سطح سیاست‌گذاری‌ها دیده می‌شود. این در شرایطی است که در سطح بنگاه‌ها توجه به برند به معنای توجه به کیفیت است و لازمه کیفیت، تنها در محصولی که فروخته می‌شود، نیست، بلکه پس از فروش کالا نیز باید دغدغه کیفیت را داشت؛ و به همین علت، خدمات پس از فروش، جایگاه مهمی در برندسازی پیدا خواهد کرد.

وی اظهار داشت: بنگاهی که به برند توجه دارد؛ دنبال اعتمادسازی است و در کنار آن، توجه به ‌اعتماد، ‌رفتار اخلاقی و ضابطه‌مند از سوی بنگاه ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، بنگاهی که به برند خود توجه دارد، در واقع تجربه و دانش را به برند خود می‌بخشد، بنابراین چنین بنگاهی نسبت به سرمایه انسانی خود، بی‌توجه نخواهد بود.

نهاوندیان تصریح کرد: یکی از ضرورت‌های مهم در کسب ‌و کار، توجه به نیروی انسانی است که در کشور به آن نیاز است و باید بتوان این موضوع را تقویت کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: در سطح کلان، با سه نکته رو‌ به ‌رو هستیم، یکی از آنها حقوق مالکیت فکری است؛ به این معنا که نمی‌توان از برند صحبت کرد، اما نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری را درکشور اجرایی نکرد، بنابراین نیاز است که آموزش حقوقدانان متخصص در این زمینه و داوری حقوق مالکیت فکری در کشور گسترش یابد.

نهاوندیان ادامه داد: از حدود 15 سال قبل که کانون ملی برای برند ایجاد شد، با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت دادگستری، به عضویت ایران در برخی کنوانسیون‌ها کمک شد که امید می‌‎رود این تشویق‌ها در سطح ملی، پررنگ‌تر و مداوم‌تر باشد.



نهاوندیان گفت: البته در این میان باید به اخلاق کسب‌ و ‌کار نیز توجه داشت و کار در حوزه اخلاق کسب‌ و ‌کار را باید جدی گرفت. به این معنا که احترام به حق مالکیت فکری باید در مدارس، دانشگاه‌ها و مجالس مذهبی گفته شود، زیرا بزرگترین آموزه دینی، اخلاق و احترام به حقوق دیگران است. بنابراین اگر این نکته را در آموزه‌های دینی مصداق‌سازی کنیم، آنگاه شاهد توفیق بیشتر در اقتصاد و برندسازی خواهیم بود.



وی یادآور شد: در این میان تشکل‌های اقتصادی و تخصصی وظیفه دارند که از فرهنگ برندسازی و حقوق مالکیت فکری، حمایت کنند و در درون خود، انضباط درون سازمانی ایجاد کنند. در این میان اتاق آمادگی کامل دارد که به عنوان تشکل‌ تشکل‌های اقتصادی و با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت، این فرهنگ را ساماندهی کند.



رئیس اتاق ایران تاکید کرد: باید توجه داشت که یک امر مهم در برندسازی، روحیه همکاری است و برندسازی بدون روحیه همکاری به جایی نخواهد رسید. ما باید برند ملی باید بسازیم و از نام ایران حفاظت کنیم، زیرا ما برای پیشرفت در صنعت و تجارت در عرصه علمی، نیاز به روحیه همکاری داریم.

در ادامه حسن شریفی بیدگلی، دبیر کنفرانس برند نیز به ضرورت فرهنگ‌سازی در این بخش اشاره کرد و گفت: بخشی از فرهنگ‌سازی برند در طول سال‌های گذشته صورت گرفته و مفهوم برند برای صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و بازرگانان و حتی دانشگاهیان معنا یافته است.



وی تصریح کرد: پیش از این به موضوع برند در کشور اهمیتی داده نمی‌شد؛ اما در حال حاضر نشان تجاری از مرحله فرهنگ سازی عبور کرده و سعی دارد در سطح ملی و بین المللی مطرح شود.

شریفی گفت: دولت کارگروه تخصصی برند را تشکیل داده و این کارگروه در سازمان توسعه تجارت مستقر شده است. البته این حرکت توسط بخش‌خصوصی پایه‌گذاری شده و امروز با تداوم این حرکت، بهره برداری مطلوب صورت خواهد گرفت؛ چراکه توجه به نام و نشان تجاری، به طور قطع در ارتقای نام کشور تاثیرگذار خواهد بود.



وی به بحث حقوقی و مالکیت برند در کشور اشاره و تصریح کرد: هم اکنون زمان آن است که به موضوع برند بیش از گذشته توجه کرده و اقدامات موثرتری را صورت دهیم، که البته در این میان قصد داریم قوانین حقوقی برند را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.



شریفی در پایان از فراگیری موضوع برند سخن به میان آورد و تاکید کرد: با کمک دولت، نظارت مجلس و تلاش مضاعف بخش خصوصی باید در جایگاه مناسبی در زمینه برندسازی محصولات ایرانی قرار گرفت.