ابلاغ طرح کیفیت بخشی مدارس شبانه روزی

عبدالرسول شکیبا فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 175 مدرسه شبانه روزی در 18 استان کشور وجود دارند، افزود: این شیوه نامه نگاه جامعی به مسائل آموزشی، بهداشتی، ورزشی، پرورشی دانش آموزان دارد و براساس مفاد این شیوه نامه، مدارس شبانه‌ روزی به عنوان راهبردی مناسب برای مناطق عشایری و روستایی دور دست که از پراکندگی و محرومیت‌ های اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.

مدیرکل دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری آموزش و پرورش افزود: بیش از 12 درصد دانش‌ آموزان عشایری در مدارس شبانه روزی مشغول تحصیل هستند که نزدیک به 60 درصد آنها دانش آموزان پسر هستند.

وی اهداف برگزاری این طرح را کمک به عدالت آموزشی و پرورشی دانش‌ آموزان و تسهیل و بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری عنوان کرد و گفت: تجهیزات و نیروی انسانی و ارتقای کیفیت امکانات از دیگر اهداف این شیوه نامه است.

شکیبافر اظهارداشت: پیشگیری از ترک تحصیل و افت تحصیلی دانش ‌آموزان و کمک به ارتقای تحصیلی دانش ‌آموزان مختلف با سبک و توانایی ‌های یادگیری متفاوت هم در این شیوه نامه لحاظ شده است.

مدیرکل دفتر مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری آموزش و پرورش افزود: در پایان اردیبهشت ماه ارزیابی جامعی از نحوه عملکرد این شیوه نامه توسط استانها انجام می شود.

مدارس شبانه‌روزی اولین‌بار در سال 1354 در ایران تاسیس شدند؛ تعداد این مدارس 9 باب در 9 استان کشور و تعداد کل دانش‌آموزان این مراکز حدود هزارو 300 نفر بود. این مدارس به تدریج مورد استقبال روستاییان و عشایری قرار گرفت که پیش از این مجبور بودند فرزندان خود را برای ادامه تحصیل به شهر بفرستند. در سال 1357 که انقلاب اسلامی ایران رخ داد، تعداد مدارس شبانه‌روزی به 65 واحد رسید. بعد از انقلاب با رویکرد افزایش پوشش تحصیلی و عدالت آموزشی، این مدارس توسعه پیدا کردند اما هم اکنون از لحاظ کیفی دچار مشکلاتی هستند.

پیش از این خبرگزاری مهر در گزارش های مستند وضعیت نامناسب مدارس شبانه روزی به ویژه خوابگاههای دانش آموزان را گزارش داده بود.