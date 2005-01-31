رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان : مبلغ دين بايد نمونه اي از اخلاق و رفتار شايسته باشد

حجت الاسلام مهدي عرب پور رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان در گفت وگو با خبرنگارگروه دين و انديشه "مهر"، اظهار داشت : تبليغ دين با تبليغات مصطلح روز تفاوت اساسي دارد و مبلغ دين بايد نمونه اي از اخلاق و رفتار مناسب باشد .

وي افزود : براي آنكه تبليغات ، كارآمدي بيشتري داشته باشد، بنظر مي رسد مبلغ بايد شرايط خاصي داشته و اصولي را رعايت كند كه تبليغ وي جاذب بوده و تأثيرات لازم ، مثبت و سازنده را بر مخاطب داشته باشد .

حجت الاسلام عرب پور، منطبق بودن گفتار با اعمال مبلغ را از شروط اساسي يك مبلغ ديني شايسته اعلام كرد و افزود : اخلاص در تبليغ نيز شرطي است كه رعايت آن تأثيرات ارزشمند بسياري درپي خواهد داشت ، مبلغ مي بايست براي رضاي خدا و اداي تكليف ، به امر تبليغ بپردازد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان ، حسن خلق و برخورد ملاطفت آميز و دلسوزانه را از ديگر ويژگي هاي لازم براي مبلغ عنوان و يادآورشد : حسن خلق و گشاده رويي از چنان اهميت و جايگاهي برخوردار است كه خداوند خطاب به حضرت محمد (ص) مي فرمايد" اگر تو رفتاري خشن داشتي مردم هرگز اطراف تو جمع نمي شدند".

وي افزود : زماني كه مبلغ اقدام به تبليغ مي كند ، بايد از قبل و بر اساس برنامه تعيين شده خود ، به خوبي بداند كه چه مطلبي را ، چگونه بگويد ، پيام هايي كه از سوي مبلغ ارائه مي شود بايد قانع كننده و جذاب بوده ، با لحن مشفقانه و دلسوزانه بيان شود تا پيام لازم را به مخاطب القا كند .

حجت الاسلام عرب پور در مورد ضرورت امانتداري در امر تبليغ ، گفت : در اسلام ، كار مبلغ ، در واقع كار انبيا است و انبيا نيز رساننده پيام خدا و انبيا به عموم مردم هستند ، بي ترديد شرط اصلي ابلاغ پيام ، امانتداري است ، مبلغ مي بايست بر حفظ امانتداري در گفتار و احاديثي كه از ديگران نقل مي كند به دقت توجه داشته و منابع مطالب طرح شده را عنوان كند .

وي در ادامه تنوع در تبليغ را عاملي براي جذب مخاطب اعلام كرد و گفت : بي شك وجود تنوع در امر تبليغ و بهره گيري از شيوه هاي متعدد و متنوع ، تأثيرگذاري بيشتر بر مخاطب را در پي خواهد داشت .

حجت الاسلام عرب پور با يادآوري اين كه هدف از خلقت انسان ها ، رساندن انسان به كمال مطلوب و قرب الهي بوده است ، گفت : اين قرب و كمال زماني محقق مي شود كه انسان در اخلاق رنگ خدايي بگيرد، براي اين كه انسان به اين مرحله از كمال برسد نياز به آشنايي و آگاهي دارد و به همين دليل پيامبران آمده اند تا انسان را براي رسيدن به درجه و مرحله لازم آشنايي ، ياري كنند .

وي افزود : اين آشنايي يعني ، مردم را با خوبي ها، بدي ها و همچنين با چگونگي ترك بدي ها آشنا كنند، بنابراين پيامبران خوبي ها را به مردم معرفي مي كنند تا انسان ها با طي طريق معرفت ، به هدف اصلي كه قرب الهي است برسند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي كرمان با اشاره به اين كه مبلغ نيز مي بايست شعار پيامبران را سرلوحه كار خود قرار دهد ، گفت : مبلغي كه در دين تبليغ مي كند و رسالت انتقال پيام دين به مردم را بر عهده دارد ، بايد اخلاق مردم را ارتقاء بخشد تا در سايه آن مردم به قرب لازم برسند ، در چنين شرايطي مردم مي توانند جامعه سالمي داشته باشند .

وي در مورد پردازش قوي و ضعيف به برخي موارد تاريخي از سوي مبلغين ، با يادآوري اين كه در بعضي وقايع تاريخي ، برخي افراد و اشخاص شاخص و الگو هستند ، گفت : در چنين شرايطي به طور طبيعي شاخص هايي كه در صف مقدم هستند ، بيشتر مورد توجه قرار مي گيرند و اين اتفاق امري غريب و غيرعادي نيست .

عرب پور همچنين به شيوه تاريخ نگاري تاريخ نويسان دوره هاي مختلف اشاره كرد و گفت : اين اشخاص نيز بر اساس همان قاعده طبيعي در پي نگارش تاريخ ، شاخص ها را بيشتر مطرح كرده و درمورد آنها بيشتر نوشته اند و بقيه افراد نيز در رديف هاي بعدي قرار دارند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان تصريح كرد : شك نيست ، شخصيت هايي كه در رديف هاي بعدي قرار مي گيرند از اهداف و حركت هايي مطابق با فرمانده و الگوي رديف اول برخوردار هستند و در مورد شخصيت و ارزش هاي اخلاقي اين همراهان هيچ شكي نيست .

وي در مورد وضعيت اخلاقي امروز جامعه گفت : قضاوت در اين مورد مشكل است ، اما به نظر بنده وضعيت اخلاقي جامعه چندان مطلوب نيست ، ما از جامعه خود به عنوان جامعه اسلامي ، انتظار زيادي داريم ، با توجه به اين كه امت اسلامي هستيم بايد همه ارزشهاي اسلامي و اخلاقيات را پاس داشته به آنها عمل كنيم .

عرب پور با تأكيد بر اين كه بايد به جايگاهي برسيم كه الگو و امتي نمونه باشيم ، گفت : چنانچه بحث اخلاق را جدي گرفته و در رعايت موارد مربوط به آن كوشا باشيم ، مي توانيم به جايگاه مطلوب رسيده ، تأثيرات آن را در سطح جامعه شاهد باشيم .