کاهش تلفات جاده ای در ورامین و پاکدشت از میانگین استانی بالاتر است

فریبرز واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان تهران طی 9 ماه اول سال 28 درصد کاهش تلفات جاده ای داشته است، افزود: این آمار نشان دهنده رتبه برتر این استان در کشور است.

وی بیان کرد: در کل کشور نیز کاهش تلفات 15.2 درصد است و به این ترتیب رتبه برتر به استان تهران تعلق می گیرد.

این مسئول افزود: البته معتقدیم که این امور کفایت نمی کند و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، اقدامات زیربنایی را در بخش راه شهرستانهای ورامین، پاکدشت و پیشوا پیگیری می کند که با بهره برداری از این پروژه ها، دغدغه های به حق مردم نیز مرتفع شود.

تعریض جاده کانال پاکدشت – ورامین در دست اقدام است

وی عنوان کرد: جاده کانال پاکدشت – ورامین در مطالعه است تا بتوان در طرفین کانال برای تعریض جاده اقدام کرد، ضمن اینکه در مسیر شریف آباد- پیشوا نیز پس از تعریض کامل، روشنایی جاده تأمین خواهد شد تا رانندگان و مسافران با ایمنی بیشتری تردد کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اضافه کرد: جاده آنتنی که همان جاده کانال محسوب می شود نیز در حال تعریف است و مقرر شده که این مسیر از جاده روستایی به یک بزرگراه استاندارد تبدیل شود.

وی یادآور شد: عملیات روکش آسفالت جاده پوئینک و قرچک به پاکدشت نیز که جزو راههای روستایی محسوب می شود، در دست اقدام است.