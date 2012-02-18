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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

فردا برگزار می شود؛

جلسه ویژه کمیته تربیت بدنی مجلس برای انتخابات فدراسیون فوتبال

جلسه ویژه کمیته تربیت بدنی مجلس برای انتخابات فدراسیون فوتبال

کمیته تربیت بدنی و جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس فردا یکشنبه جلسه ویژه‌ای را با حضور گزینه‌های ریاست فدراسیون فوتبال برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون فوتبال روز 15 اسفند برگزار می‌شود و علی کفاشیان، عزیزالله محمدی، جمشید تقی‌زاده، محمد حسین قریب و یونس قربانی پنج گزینه‌ای هستند که برای ریاست فدراسیون ثبت نام کرده‌اند.

شائبه‌های دخالت دولت در انتخابات و همچنین آگاهی از برنامه کامل گزینه‌های ریاست باعث شده که کمیته تربیت بدنی مجلس با همکاری کافه فوتبال و با حضور کاندیداها، کارشناسان و پیشکسوتان جلسه ویژه‌ای را برگزار کند.

این جلسه ساعت 9 صبح فردا در محل جلسات کمیسیون تلفیق مجلس برگزار خواهد شد. هنوز مشخص نیست علی کفاشیان، عزیزالله محمدی و حسین قریب در این جلسه شرکت خواهند کرد یا خیر.

کد مطلب 1536725

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