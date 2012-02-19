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۳۰ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۲۱

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: خلاصه مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مختلف به شرح زیر است.

خاورمیانه:

- چهار شهروند فلسطینی در نوارغزه در نتیجه حملات هوایی هواپیماهای رژیم صهونیستی مجروح شدند.

- ایران رکورددار بیشترین کاربران اینترنت در خاورمیانه در سال 2011 شد.

- ادعای رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل: در نهایت این اسرائیل است که در مورد حمله به ایران تصمیم می گیرد.

- آسوشیتدپرس به نقل از برخی دیپلمات‌ها در آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعا کرد که ایران آمادگی دارد تا با گسترش غنی سازی زیرزمینی اورانیوم با غلظت بالا، سرعت برنامه اتمی خود را افزایش دهد.
 
- پلیس تایلند روز شنبه اعلام کرد فرد ششم مظنون به شرکت در توطئه انفجار بمب در بانکوک درهفته گذشته، یک مرد ۵۲ ساله است که ممکن است در طرح حمله به دیپلمات های اسرائیلی شرکت کرده باشد.
 
- بر اثر انفجار در منطقه خیبر در شمال غرب پاکستان هشت نفر کشته و چهار نفر دیگر مجروح شدند.
 
اتحادیه اروپا:
- به ادعای خبرگزاری فرانسه، مقامات سوئیس از ارسال یک محموله تجهیزات شنود تلفن‌های همراه به مقصد ایران و سوریه جلوگیری کردند.
 
- تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به طرح های ریاضت اقتصادی سراسر اسپانیا را فرا می گیرد.
 
- کابینه یونان عصر روز گذشته بسته نهایی طرح ریاضت اقتصادی را به منظور دریافت کمک های بین المللی تصویب کرد.
 
قاره آمریکا:
- آمریکا ادعا کرد که همواره پشتیبان مردم لیبی است.
 
- منابع بیمارستانی از پایان دوره درمان سرطان لولا داسیلوا رئیس جمهوری سابق برزیل خبر می دهند.
کد مطلب 1536731

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