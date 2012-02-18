آغاز مسابقات ملی مهارت در البرز/ بدقولی شورای شهر البرز را شرمنده میهمانان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت درمحل سالن همایشهای موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج با حضور مسئولان و دو هزار نفر کارشناسان و کارآموزان استانهای کشور برگزار شد.

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان البرز ضمن تشکر از زحمات مدیر کل فنی و حرفه ای استان و پرسنل این اداره کل در برگزاری این مراسم اظهار داشت : هر چند مراسم افتتاحیه بسیار عزتمند انجام پذیرفت اما متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی و همکاری مناسب شورای اسلامی شهر کرج در اختصاص سالن نژاد فلاح به رغم عقد قرار داد و نیز واریز وجه اجاره بها ، بر خلاف عرف اخلاقی و اداری سالن جهت برگزاری مراسم تحویل نشد و موجبات سردرگمی و خستگی مدعوین به مدت سه ساعت و بصورت ایستاده به دلیل نبودن صندلی فراهم آمد که زیبنده استان البرز که در مهمان نوازی زبانزد خاص و عام می باشد نیست و جای بسی تاسف و عذرخواهی از این عزیزان است.

وی در ادامه با اشاره به سابقه برگزاری این مسابقات در سایر کشورهای جهان گفت: در تمام جهان مسابقات مهارت فرصتی است که دستگاههای آموزشی نهایت بهره برداری را از آن برای ایجاد فرهنگ مهارت آموزی و افزایش شور فن آموزی استفاده می نمایند.

حدادپور اضافه کرد: در تمام کشورهای دنیا این مسابقات در شبکه های مختلف تلویزیونی پوشش داده می شود تا مردم و بخصوص نسل جوان به یادگیری فنون مختلف فنی که زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار می باشد علاقمند گردند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از مدیران کل آموزش و پرورش ، مدارس و روسای دانشگاههای استان خواست تا از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرند و ترتیبی اتخاذ کنند تا دانش آموزان و دانشجویان از این مسابقات بازدید بعمل آورند.

وی از شرکت برگزیدگان دوازدهمین دوره رقابتها در مسابقه مهارت سال 2013 در کشور آلمان خبر داد و افزود: دوره قبلی این مسابقات جهانی در کشور انگلستان انجام پذیرفت و علیرغم تحریمها و کینه توزیهای کشور میزبان در جلوگیری از اعزام تیم کامل ایران ، جوانان کشور توانستند با همت و تلاش خود رتبه ششم آن دوره از رقابتها را کسب کنند.

گفتنی است دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت با حضور 986 کارآموز از 31 استان کشور در 26 رشته به مدت 4 روز از 29 بهمن لغایت 2 اسفند سالجاری به رقابت می پردازند.

همچنین دراین مسابقات شرکت کنندگان در رشته های ساخت و تولید تیمی، مکاترونیک، طراحی مهندسی مکانیک، تراش CNC، فناوری اطلاعات- راهکارهای نرم افزاری برای تجارت، جوشکاری، کاشیکاری، صافکاری خودرو، لوله کشی و گرمایشی، الکترونیک، طراحی وب، تاسیسات الکتریکی، کنترل صنعتی، آجرچینی، رباتیک، کابینت سازی، اتصالات چوبی، فناوری طراحی گرافیک و فناوری اطلاعات و سایر رشته های مرتبط رقابت خواهند کرد.