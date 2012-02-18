70 مراکز ترک اعتیاد در استان سمنان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی رشیدی پور شنبه در حاشیه برگزاری این کارگاه، در گفتگو با خبرنگاران گفت: این کارگاه با هدف آشنایی پزشکان و کارکنان مراکز ترک اعتیاد با روش نوین درمان برگزار شد.

وی تعداد مراکز ترک اعتیاد در استان سمنان را 70 مرکز اعلام و تصریح کرد: همه این مراکز دارای مجوز هستند.

مدیر کل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور نیز در خصوص تعداد مبتلایان به اعتیاد در کشور پیش از این به خبرنگار مهر از وجود حدود دو میلیون معتاد در کشور خبر داد و گفت: بخش کوچکی از معتادان کشور زن هستند.

دکتر محمد باقر صابری افزود: گرایش بانوان به مواد جدید رو به افزایش است.

این کارگاه با حضور50 نفر از کارکنان مراکز ترک اعتیاد استان سمنان برگزار شد.