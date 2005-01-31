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۱۲ بهمن ۱۳۸۳، ۱۴:۴۸

" شعر انقلاب " ، درخشش ها ، دغدغه ها و آسيب ها ( 8 )

حميد سبزواري : مي خواهند تفكر " شعر انقلاب " را در محدوده ي كتاب ها متوقف كنند / تضمين ماندگاري شعر انقلاب ، حفظ نظام است

حميد سبزواري - شاعر ، گفت : شعر انقلاب ، زائيده ي روحيه ي انقلابي مردم ما بود و پاسخي به نيازهاي جامعه ي ما . نثرها و مقالات نويسندگان ما هم در آن دوره ، از ويژگي هايي منحصر به فرد برخوردار بود .

 


شاعر " خميني اي امام " در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : كشور ما به موقعيتي از تاريخ رسيده بود كه ديگر نمي توانست تزوير را تحمل كند ، اين بود كه انقلابي مردمي شكل گرفت ، ادبيات هم پا به پاي مردم به عرصه آمد و در اين اثنا ، قلم و عمل در يك هيات ظاهر شدند .


محمد حسين ممتحني - مشهور به حميد سبزواري تصريح كرد : طفل نورسيده ي شعر ، توانست خود را با حوادث انقلاب اسلامي و حركت عظيم مردم هماهنگ سازد ، رشد كند و قدرتمندانه به ميدان بيايد ، چرا كه به عنوان يك حربه ي معنوي از آرمان هاي مردم دفاع مي كرد .


سبزواري ياد آور شد :  درماندگاري شعر انقلاب ، هيچ ترديدي نيست ، به هرحال در مقطعي تاريخي ، شعر به عرصه آمده و امروز ، نمونه هاي متعددي از اين نوع اشعار ، در كتاب هاي شعر ، ديوان ها ، مجلات و نشريات آن دوره و ... منتشر شده است ، اما صراحتا بايد گفت كه هرچقدر اصل نظام قدرتمند تر باشد ، ميزان دوام شعر ، ادبيات و هنرمربوط به آن نيز بالاتر و بيشتر است .


سبزواري :  اگر بهترين هاي شعر انقلاب را نيز در مرغوب ترين شكل منتشر كنيم ، اما آموزه هاي آن را ناديده بگيريم ، انگار از روز اول ، اساسا چنين ادبياتي وجود نداشته است .

حميد سبزواري گفت : " شعر انقلاب " همواره در جوهره ي وجودي خود آموزه هايي دارد كه براي تك تك ما قابل استفاده است ، اگر بهترين هاي شعر انقلاب را نيز در مرغوب ترين شكل منتشر كنيم ، اما آموزه هاي آن را ناديده بگيريم ، انگار از روز اول ، اساسا چنين ادبياتي وجود نداشته است ، مانند قرآن و نهج البلاغه اي است  كه در دست داريم ، اما نسبت به آنها بي توجه هستيم و به فرامين آنها عمل نمي كنيم ، البته مقام قرآن و نهج البلاغه از هر شعري بالاتر و فراتر است ، هرچند شعر انقلاب ، زائيده ي قرآن و مكتب اهل بيت ( ع ) است و متاسفانه مدافعان انديشه هاي غربي مي خواهند تفكر شعر انقلاب را  در محدوده ي كتابها متوقف كنند .
کد مطلب 153674

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