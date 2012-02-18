پرواز فارس قشم باز هم لغو شد/ گلایه های مسافران از عدم اطلاع رسانی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه بلیط های پرواز تهران - خرم آباد و بالعکس هواپیمایی فارس قشم فروخته شده بود پرواز امروز این هواپیمایی برای دومین بار لغو شد تا این امر موجب انتقاد مسافران از وضعیت پروازهای فرودگاه خرم آباد و عدم اطلاع رسانی از لغو پروازها شود.

مدیر روابط عمومی فرودگاه خرم آباد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: امروز قرار بود که پرواز تهران - خرم آباد و بالعکس شرکت هواپیمایی فارس قشم انجام شود ولی مطابق اعلام این شرکت، پرواز یاد شده لغو شده است.

علی حیاتی گفت: این پرواز قرار بود ساعت 5 و 30 دقیقه صبح امروز شنبه از تهران انجام شود که روز گذشته اطلاع داده شد این پرواز لغو شده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که مسافران حاضر در فرودگاه خرم آباد نیز قرار بود راس ساعت 7 و 30 با این هواپیما از خرم آباد به سمت تهران پرواز کنند که پرواز آنها نیز لغو شد.

مدیر روابط عمومی فرودگاه خرم آباد یادآور شد: شرکت هواپیمایی فارس قشم علت لغو پرواز خود را هنوز به فرودگاه خرم آباد اعلام نکرده است.

این در حالیست که برخی از مسافران پرواز امروز خرم آباد در تماس با خبرگزاری مهر از عدم اطلاع رسانی و لغو پرواز خرم آباد - تهران انتقاد کردند.

یکی از مسافران این پرواز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لغو پرواز فرودگاه خرم آباد اظهار داشت: در حالی همچنان پروازهای فرودگاه خرم آباد با مشکل بی نظمی و لغو مواجه است که در استان کرمانشاه در همسایگی استان لرستان پروازها به طور مستمر انجام می شود.

وی که به شدت از وضعیت پروازهای فرودگاه خرم آباد گلایه داشت، افزود: این در حالیست که ما صبح امروز برای انجام پرواز و مسافرت به تهران در فرودگاه حاضر شدیم که تازه متوجه شدیم که پرواز لغو شده است.

این شهروند خرم آبادی تصریح کرد: روال بر این است که شرکتهایی که اقدام به فروش بلیط می کنند در صورت لغو پرواز به مسافران اطلاع بدهند تا مسافران بتوانند برنامه سفر خود را تنظیم کنند.

روابط عمومی فرودگاه خرم آباد در پاسخ به این اظهارات شهروندان خرم آباد گفت: باید شرکت هواپیمایی که اقدام به فروش بلیط کرده است لغو پرواز را به همه مسافران اطلاع دهد.

حیاتی با تاکید بر اینکه این قصور متوجه فرودگاه خرم آباد نیست، تصریح کرد: در صورتیکه این اطلاع رسانی انجام نشود به طور قطع شرکت هواپیمایی کوتاهی کرده است.

همچنین تماس خبرنگار مهر با رئیس ایستگاه فارس قشم در خرم آباد حکایت از دلیل تکراری "مشکل عملیاتی" برای لغو پرواز خرم آباد - تهران و بالعکس دارد.

صفر عرب آمری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لغو چهار پرواز این شرکت هواپیمایی در طول یک هفته اخیر در فرودگاه خرم آباد بیان داشت: علتی که برای لغو این پروازها اعلام شده "مشکل عملیاتی" بوده است.

وی با بیان اینکه از روز چهارشنبه هفته گذشته تاکنون هیچ پروازی توسط این شرکت انجام نشده است، تصریح کرد: هنوز برنامه پرواز چهارشنبه هفته جاری فارس قشم در فرودگاه خرم آباد نیز به ما اعلام نشده است.

به هر حال این وضعیت حاکم بر پروازهای فرودگاه خرم آباد علاوه بر اینکه حضور مسئولان ملی در این استان را کمرنگ کرده موجب انتقادات پرشمار سرمایه گذاران نیز از این وضعیت شده است به طوریکه برخی از سرمایه گذاران یکی از دلایل عدم حضور در این استان را نبود پروازهای منظم عنوان می کنند.

در آخرین اظهار نظر نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به مشکل و موانع پیش روی سرمایه گذاری در این استان، گفته بود که لرستان نقطه کور پروازی است.

محسن جلال پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برخی مشکلات و موانع سرمایه گذاری در لرستان، اظهار داشت: متاسفانه لرستان امکانات پروازی مناسبی ندارد و در واقع یک نکته کور پروازی است.

وی با تاکید بر نقش زیرساخت های حمل و نقل در جذب سرمایه گذاران، تصریح کرد: استان لرستان باید به طور مستمر دارای پرواز به مقصد استانهای دیگر و مرکز کشور داشته باشد.

این در حالیست که بارها همایشهای ملی و بین المللی زیادی در لرستان برگزار شده که به دلیل منظم نبودن پروازها یا مهمانان قید آمدن به این همایش ها را زده اند یا در نهایت مجبور شده اند از راه زمینی وارد لرستان شوند.

هرچند راه اندازی پرواز دولتی در فرودگاه خرم آباد با پیگیری مسئولان استان و به ویژه استاندار لرستان گامی مهم در مسیر رشد حمل و نقل هوایی استان است ولی به نظر می رسد تنها یک پرواز در هفته از سوی شرکت هواپیمایی هما با توجه به روند تکراری لغو پروازهای شرکت های خصوصی جوابگوی نیاز استان نباشد.

از سوی دیگر آنچه مردم لرستان از مسئولان کلان کشوری خواستارند نظارت بر عملکرد شرکت های هواپیمایی خصوصی است که به تعهدات خود در قبال استانها عمل نمی کنند تا فرودگاه خرم آباد با وجود اینکه جزو فرودگاههای برتر کشور محسوب می شود با بدعهدی این شرکتها شاهد لغو مکرر پروازهای خود باشد.