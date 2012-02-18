به گزارش خبرنگار مهر، برنامه سینمایی "هفت" شب گذشته 28 بهمن‌ماه اختصاص به بررسی کیفیت برگزاری جشنواره سی‌ام فیلم فجر داشت. داوود میرباقری نویسنده و کارگردان سینما و از داوران این دوره از جشنواره مهمان برنامه بود.



ادامه این برنامه به گفت‌وگو با برگزیدگان جشنواره و نیز بخش پایانی آن اختصاص به تحلیلی بر فیلم‌های جشنواره سی‌ام فیلم فجر با حضور مسعود فراستی و امیر قادری داشت. نظرسنجی برنامه نیز به طرح این سئوال اختصاص داشت که به نظر شما سطح کیفی فیلم‌های جشنواره سی‌ام چطور بود که رای دهندگان از میان گزینه‌های خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف بیشتر گزینه متوسط و خوب را انتخاب می‌کردند که در پایان برنامه این دو گزینه در رقابت با یکدیگر در نوسان بودند.

در ابتدای برنامه بعد از پخش بخش‌هایی از گفته‌های جواد شمقدری در برنامه گذشته هفت مبنی‌بر اینکه تهیه‌کننده از این پس مسئولیت هر اتفاقی که برای فیلمش بیفتد و همچنین شکایت‌های مردمی را برعهده دارد، بهروز افخمی نویسنده و کارگردان سینما و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ارتباطی تلفنی با برنامه توضیح داد: در دوره‌ای که من نماینده مجلس بودم بخشی از کوشش‌های ما صرف این شد که از اجرای این قانون جلوگیری کنیم. البته در این رابطه نیز مرحوم سیف‌الله داد نیز کمی از دست من دلگیر شدند اما بعدا با توضیحاتی که دادم رفع کدورت شد.



وی ادامه داد: دلیل انتقاد من به تصویب قانون سینما یا قانون کتاب به این دلیل بود که وقتی این قانون اجرا شود دیگر امکان نرمش و صلاحدید از طرف مراجع ذیربط وجود ندارد. در این صورت باید قانون ها سختگیرانه تر اجرا شود. زمانی که قرار باشد قانونی نوشته شود موارد اعمال شده بسیار محکم تر و بدون انعطاف نوشته می‌شود.



افخمی در ادامه توضیح داد: در قوه مقننه افرادی که متخصص امور فرهنگی باشند بسیار کم هستند اما مسئولان قوه مجریه اغلب اهل فرهنگ و سینما بوده‌اند و مشکلات فیلمسازان مختلف را حس می‌کنند. قوه مجریه با مسائل جدی فیلمسازان و با درخواست آنها برای فضای آزادتر روبرو می‌شدند و تلاش می‌کردند با دیدی بازتر با سینماگران همدلی داشته باشند.



وی افزود: به نظرم دلیلی ندارد قوه مجریه اختیاراتش را به قوه مقننه واگذار کند که انگیزه‌ای برای سینما ندارد. اگر قرار است قوه مجریه بار خود را سبک‌تر کند بهتر است که ما با دست باز فیلم‌های خود را بسازیم و بعد با شکایات مردم و اعتراضاتشان در قوه قضائیه روبرو شویم تا اینکه قوه مقننه و دولت قانون سینما را بدون اطلاع از مناسبات فرهنگی بنویسند.



در ادامه برنامه داوود میرباقری در برابر فریدون جیرانی نشست تا پاسخگوی سوالات او پیرامون داوری جشنواره سی‌ام باشد. میرباقری گفت: داوران در طول 9 شب 32 فیلم را دیدند این فشردگی در حالی بود که شخصا علاقه‌مند بودم با وجود فرصت کم برآیند یک سال سینمای ایران را ببینم. خوشحالم که تصمیمات با دقت گرفته شد اما متاسفانه یک فیلم را نتوانستم ببینم و قرار شد بعد از دیدن همه فیلم ها به تماشای آن بنشینم اما از آنجا که این فیلم هیچ نامزدی از طرف هشت داور دیگر پیدا نکرده بود از دیدن آن منصرف شدم.

وی ادامه داد: تنوع بسیار خوبی در این دوره از جشنواره وجود داشت این تنوع نسبت به سالهای گذشته‌ای که من کار می‌کردم بسیار بیشتر بود اما در مجموع معتقدم که کیفیت نهایی فیلم‌ها نسبت به سالهای گذشته دچار افت شده است.



وی ادامه داد: به نظرم حضور 32 فیلم برای بخش مسابقه زیاد بود چون فیلم‌ها باید با حوصله و دقت از طرف داوران دیده شوند و داروان باید تشخیص عادلانه‌تری داشته باشند بنابراین دیدن 5 فیلم دریک روز ذهن داوران را خسته می‌کند و ممکن است در قضاوت مشکل ایجاد کند.



وی تاکید کرد: فکر می‌کنم بین 12 تا 15 فیلم برای حضور در بخش مسابقه کافی است. به راحتی می‌شد نصف فیلم‌های بخش مسابقه را حذف کرد و آنها را در بخش دیگری دید. البته من نمی‌دانم چه ملاحظه‌ای پشت این قضیه بوده اما هر ملاحظه‌ای هم بوده، غلط بوده‌است. بضاعت سینمای ما در شرایط فعلی همان 12 تا 15 فیلم است.



وی در ادامه درباره روال داوری فیلم‌ها گفت: هر داور جدولی در اختیار داشت که در آن جدول تمام بخش‌های مورد نظر یک فیلم مشخص شده بود و بین یک تا 20 نمره به هر بخشی داده می‌شد. برای هر رشته نیز تعداد 4 بعلاوه یک رای کاندیدا می‌شدند. همه رای‌های کاندیداها نیز به صورت مخفی داده می‌شد و بعد مورد بررسی قرار می‌گرفت.



میرباقری درباره رای نیاوردن برخی فیلم‌ها مثل "برف روی کاج‌ها" که بهترین فیلم از نگاه مردمی شده بود و یا فیلم "بی‌خود و بی‌جهت" در داوری‌ها گفت: کاندیداها در مورد این فیلمها به حد نصاب نرسید و این روال طبیعی هر داوری است. چون 9 نفر با 9 سلیقه و تفکر مختلف دور هم جمع شدند و اگر فیلمی را داوران انتخاب نکرده‌اند دلیل بر این نمی‌شود که فیلمی بی‌ارزش است و همچنین اگر فیلمی انتخاب شد دلیل بر ارزشمندی آن نیست.



وی توضیح داد: فیلم محبوب من در این دوره از جشنواره فیلم "روزهای زندگی" بود. از نظر من فیلمبرداری خوب است که خود را به رخ نکشد و دیده نشود همچنین درباره گریم و طراحی صحنه نیز همین عقیده را دارم. معتقدم که شاخصه های فنی باید دارای ویژگی هایی باشند که مقصود فیلمساز را به درستی منتقل کنند.



وی تاکید کرد: در این دوره از جشنواره همه فیلمنامه‌ها مشکلاتی داشتند مشکل اصلی سینمای ما فیلمنامه، مشکل دوم فیلمنامه و مشکل سوم نیز فیلمنامه است. مشکل چهارم تهیه‌کننده و به نظرم مشکل پنجم ما عقب ماندگی علمی سینماگران است.



میرباقری عنوان کرد: یکی از معضلات اصلی فیلمنامه‌نویسی ما خلق شخصیت است کاراکترهای اصلی ما خوب تعریف نمی‌شوند و در برخی آثار فیلمساز سلیقه، تفکر، خلقیات و روحیه کاراکترش را به درستی نمی‌شناسد.



کارگردان "مختارنامه" گفت: فرهاد اصلانی و هنگامه قاضیانی با اکثریت قاطع رای بهترین بازیگران مرد و زن را به دست آوردند. انصافا از لحظاتی از بازی اصلانی در فیلم‌ها لذت می‌بردم و چون من با این بازیگر بیشتر مانوس بودم می‌دانستم که برای نقشی که بازی کرده ،ایده و فکر داشته است.



وی در ادامه درباره چشم انداز سینمای ایران گفت: وقتی فکر می‌کنم می‌بینم سینمای ایران نسبت به سالهای گذشته به جای اینکه سیر صعودی داشته باشد یا درجا زده یا کمی پسرفت کرده‌است. من برایند سینمای سال‌های گذشته را بیشتر می‌پسندم.

میرباقری درباره فیلم‌های جشنواره امسال هم گفت: فیلم سینمایی "روزهای زندگی" من را بسیار غافلگیر کرد و جاهایی قلب من را لرزاند اما معتقدم اشکالاتی دارد که با خود پرویز شیخ‌طادی در میان می‌گذارم. همچنین معتقدم اگر داریوش مهرجویی فیلم "نارنجی پوش" را 10 سال قبل می‌ساخت خیلی بهتر بود.



هنگامه قاضیانی برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن مهمان بعدی برنامه بود.



وی درباره جایزه‌اش گفت: در میان کاندیداها تنها مهناز افشار عزیز در سالن من را پیدا کرد و به من تبریک گفت. من نیز به او تبریک می‌گویم چون شنیده‌ام در فیلم "برف روی کاج ها" بسیار خوب بازی کرده است. وی ادامه داد: این جایزه هدیه‌ای از سوی باورهایم به من بود. در زمان فیلمبرداری همه افراد گروه تقریبا معتقد بودند که نقش لیلا در این فیلم جایزه می‌گیرد. خوشبختانه و صادقانه عرض می‌کنم زمانی که فیلم را روی پرده سینما دیدم خیلی آن را دوست داشتم.



وی تاکید کرد: زمانی که تشویق می‌شوم انگار دوباره از نو زاده می‌شوم و کودکی‌ام را به دست می‌آورم برای رسیدن به آرزوهایم. این فیلم یک عاشقانه جنگ است و تقدیر از پزشکان سفیدپوش هشت سال دفاع مقدس.



قاضیانی در ادامه گفت: متاسفم که در اختتامیه فیلم فجر زمانی که سعید سعدی تهیه‌کننده فیلم "روزهای زندگی" روی سن رفت زیاد مورد تشویق حاضران قرار نگرفت. مردم ما مردم فراموشکاری هستند آنها فراموش کرده‌اند که سعدی فیلم‌های مهمی چون "اینجا بدون من"، " گیلانه" و "تردید" را تهیه کرده‌است.

مصطفی کیایی برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه برای فیلم "ضد گلوله" مهمان بعدی برنامه بود. کیایی گفت: اصولا سینمای قصه‌گو را بیشتر دوست دارم و معتقدم یکی از دلایلی که فیلم مورد توجه قرار گرفت قصه و شخصیت اصلی آن است. همچنین از حضور مهدی هاشمی نیز برای بازی در این فیلم بسیار سپاسگزارم.



وی ادامه داد: تصور می‌کنم یکی از مشکلات فیلمنامه نویسان ما این است که از فضای جامعه ایران دور شده اند. شاید دلیلش این باشد که یک شبه روشنفکری بین قصه‌نویسان ما به وجود آمده که معتقدند اگر فیلنمنامه‌های ضد قصه و با پیرنگ کمتری بنویسند فیلمنامه بهتری به نگارش درآورده اند.



کیایی توضیح داد همچنین مشکل دیگر این است که جنس کاراکترهای ما از جنس شخصیت‌های واقعی دور است. وی درباره فعالیت‌های آینده‌اش توضیح داد: قرار است فیلمی با نام "آقازاده‌ها" به تهیه‌کننده مسعود جعفری‌جوزانی کلید بزنم که نگاه منتقدانه اجتماعی به معضل آقازاده‌ها دارد که امیدوارم فیلم خوبی از کار دربیاید. همچنین همین جا اعلام می‌کنم که فیلم "ضد گلوله" کاملا فیلمی خصوصی است و هیچ هزینه‌ای از بخش دولتی دریافت نکرده‌است.



عباس صالحی برنده سیمرغ بلورین بهترین طراحی گریم برای فیلم "روزهای زندگی" مهمان بخش بعدی برنامه بود. وی ابتدا درباره سوابقش که از تئاتر شروع کرده توضیحاتی داد و گفت: این فیلم اولین فیلم سینمایی من بود و از آنجا که فیلم درباره یک تیم پزشکی در روزهای جنگ است کار گریم فراتر از طراحی گریم معمولی بود و جلوه‌های ویژه گریم خاصی برای فیلم طراحی شد.



وی ادامه داد: حدود 10 سال قبل من دوره تکمیلی جلوه‌های ویژه فیلم را در کشور کانادا گذراندم چون جلوه‌های ویژه گریم در ایران هنوز زیاد شناخته شده نیست و آزمون و خطا را سپری می‌کند. بنابراین این نیاز را در خودم دیدم که این دوره را بگذرانم.



صالحی افزود: تلاش کردم در این فیلم با در اختیار گرفتن یک تیم ورزیده 4 نفره طراحی گریم درستی را انجام دهم. برای حضور راکورد صحنه‌ها و مراحل مختلف جراحت‌ها در فیلم در تمام لحظه‌ها سر صحنه فیلمبرداری حضور داشتم و از یک تیم حرفه‌ای گریم استفاده کردم بیشترهمکارانم بعد از دریافت جایزه به من تبریک گفتند اما تبریک ویژه را عبدالله اسکندری به من گفت که برایم ارزش زیادی داشت.



عباس بلوندی برنده سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس برای فیلم "ملکه" مهمان بعدی برنامه بود که درباره طراحی صحنه این فیلم و دکورهایی که در شهر آبادان زده بودند توضیحاتی داد. وی همچنین عنوان کرد: یک فیلمنامه باید پتانسیل مناسب برای طراحی صحنه را دارا باشد همچنین کارگردان و دیگر عوامل فیلم نیز برای طراحی صحنه یک فیلم از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.



یکتا ناصر برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل زن آخرین مهمان برنامه بود. وی با بیان اینکه ویشکا آسایش اولین کسی بود که بعد از دریافت جایزه به او تبریک گفته است، توضیح داد: تهیه‌کنندگان و کارگردانان ما باید این ریسک را داشته باشند که از بازیگرانی که کمتر کار می‌کنند نیز استفاده کنند. اگر این اعتمادها بیشتر شود اتفاقات بهتری برای سینما می‌افتد. وی ادامه داد: از مدت‌ها پیش مافیایی در سینما شکل گرفته به این معنی که چند بازیگر محدود به دلیل آشنایی و همکاری با برخی افراد در همه فیلم‌ها همه نوع نقشی را برعهده دارند. فکر می‌کنم این اتفاق به خود بازیگران هم لطمه می‌زند.



وی درباره فیلم‌های این دوره از جشنواره گفت: من بیشتر به بازی‌ها نگاه می‌کردم و فکر می‌کنم سطح بازی‌ها از سطح فیلم‌ها در این دوره از جشنواره خیلی بالاتر بود. به عنوان نمونه بازی‌های مهدی هاشمی، ترانه علیدوستی، آنا نعمتی و شهاب حسینی بسیار خوب بود.



مروری بر 12 برنامه هفت در طول جشنواره سی ام فیلم فجر، هفت روز هفته و تازه‌های اکران بخش‌های دیگر برنامه سینمایی هفت در شب گذشته بودند.