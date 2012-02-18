دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستانها بازنگری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا اولیایی منش اظهار داشت: دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستانها (بازتوزیع کارانه ها) نیاز به تغییراتی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش کیفیت خدمات بود.

وی افزود: درآمد اختصاصی بیمارستانها در سال گذشته بیش از 3000 میلیارد تومان بود که اختیار این درآمدها از سال 74 تاکنون طبق این دستورالعمل در دست روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور و روسای بیمارستانهاست. بر اساس بازنگری انجام شده در این دستورالعمل پرداختها بر مبنای عملکرد اصلاح شده است.

اولیایی منش ادامه داد: برای اصلاح دقیق تر این دستورالعمل علاوه بر توجه به برنامه های خوب دانشگاه علوم پزشکی تهران در این زمینه، برنامه های کشورهای دیگر نیز در این زمینه رصد شده است.

وی برگزاری کارگاهها و جلسات متعدد را برای اصلاح این دستورالعمل مورد اشاره قرار داد و گفت: مطالعه و بررسی کلیه متون داخل و خارج از کشور برای اصلاح بهتر این اساسنامه انجام شده است که بازنگری آن ارتقای کیفیت ارائه خدمات را به دنبال خواهد داشت.