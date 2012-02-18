جشنواره بین المللی فیلم فجر در قزوین به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، امسال برای اولین بار به منظور دسترسی آسان دوستداران فیلمهای جشنواره ای به طور همزمان هفت فیلم جشنواره بین المللی فیلم فجر در سینما متهاب قزوین به نمایش درآمد.

نارنجی پوش به کارگردانی داریوش مهرجویی، یک عاشقانه ساده به کارگردانی سامان مقدم، بی خداحافظی به کارگردانی امینی، پل چوبی به کارگردانی مهدی کرم پور، بوسیدن روی ماه به کارگردانی همایون اسعدیان، چک به کارگردانی کاظم راست گفتار و ضد گلوله به کارگردانی مصطفی کیایی هفت فیلمی بود که از 21 تا 28 بهمن در سینما مهتاب قزوین به نمایش در آمد.

این فلیم ها از 21 تا 28 بهمن ماه در سه سانس برای علاقمندان روی پرده نمایش رفت.

در این مراسم از هنرمندان سینما و تئاتر قزوینی از جمله میرحسین معلومی بازیگر سینما و تلویزیون، ذبیح‌الله رحمانی کارگردان، محمدرضا رحمانی کارگردان و محمدرضا تیموری فیلمبردار با اهداء لوح و هدیه تقدیر شد.

همچنین در ادامه این مراسم از شیرین یزدان‌‌بخش بازیگر فیلم بوسیدن روی ماه، رابعه مدنی و مصطفی کیایی کارگردان فیلم ضد گلوله با اهداء لوح و هدیه تقدیر شد.

فلیم های جشنواره فجر با استقبال خوب هنرمندان بویژه جوانان و فعالان رسانه ای قزوین روبرو شد.

