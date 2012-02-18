  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۴

تا سال 2013؛

شرکت "اسار اویل" هند روزانه 100 هزار بشکه نفت از ایران می خرد

شرکت "اسار اویل" هند روزانه 100 هزار بشکه نفت از ایران می خرد

شرکت نفتی "اسار اویل" (Essar Oil) هند اعلام کرد که این شرکت به خرید نفت ایران ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت اساراویل بعنوان دومین مشتری نفت ایران اعلام کرد که به واردات روزانه 100 هزار بشکه نفت خود از ایران در سال مالی آینده که از اول آوریل آغاز خواهد شد ادامه می دهد.

"ال. کی. گوپتا" مدیر اجرایی این شرکت اعلام کرد که این نفت قرار است به پالایشگاه "وادینار" در غرب ایالت گجرات تحویل شود.

هند در حال تبدل شدن به بزرگترین واردکننده نفت از ایران است. این کشور قریب به 2.2 میلیون متریک تن در ماه ژانویه از ایران نفت وارد کرده و این در حالی است که در سال گذشته هر ماه میانگین این وردات 1.4 میلیون متریک بوده است.

کد مطلب 1536756

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها