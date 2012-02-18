شرکت "اسار اویل" هند روزانه 100 هزار بشکه نفت از ایران می خرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت اساراویل بعنوان دومین مشتری نفت ایران اعلام کرد که به واردات روزانه 100 هزار بشکه نفت خود از ایران در سال مالی آینده که از اول آوریل آغاز خواهد شد ادامه می دهد.

"ال. کی. گوپتا" مدیر اجرایی این شرکت اعلام کرد که این نفت قرار است به پالایشگاه "وادینار" در غرب ایالت گجرات تحویل شود.

هند در حال تبدل شدن به بزرگترین واردکننده نفت از ایران است. این کشور قریب به 2.2 میلیون متریک تن در ماه ژانویه از ایران نفت وارد کرده و این در حالی است که در سال گذشته هر ماه میانگین این وردات 1.4 میلیون متریک بوده است.