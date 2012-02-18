آذرشهر قطب تجارت و فرآوری حبوبات کشور است

مسعود محمدیان در گفتگو با خبر نگار مهر بر لزوم راه اندازی بورس نخود وحبوبات در این شهرستان تاکید کرد و گفت: کاشت حبوبات به جهت ارز آوری بالا، تامین پروتئین انسانی، علوفه حیوانی و ارزش غذایی مناسب شایسته توجه ویژه به کشت و فرآوری آن است.

وی با بیان اینکه بایستی نسبت به اصلاح بذر و استفاده از روشهای مکانیزه در کشت ، داشت و برداشت نخود تحول اساسی صورت گیرد افزود: اتفاقی که درتولید و کشت مکانیزه محصول عدس شهرستان ورزقان رخ داده بایستی در شهرستان آذرشهر نیز انجام پذیرد.

محمدیان با اشاره به اختصاص اعتبار ویژه از صندوق توسعه ملی به صنایع تبدیلی و فرآوری کشاورزی گفت: طبق مصوبه صندوق، همه زیر بخشهای کشاورزی می توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده و هر طرحی که در بخش کشاورزی شاخص باشد می تواند از این تسهیلات استفاده کند.

وی با بیان اینکه سهم آذربایجان شرقی از محل صندوق توسعه ملی در حدود 1000 میلیارد ریال است، افزود: 40 درصد از این مبلغ سهم صنایع بسته بندی، فرآوری، بازاریابی و صادرات بوده که امیدوارم فرآوری کنندگان محصولات حبوبات و خشکبار بتوانند قسمت عمده ای از آن را به خود اختصاص دهند.

محمدیان با بیان اینکه برگزاری جشنواره حبوبات، ابطال تمبر حبوبات و همچنین راه اندازی بورس نخود و حبوبات در آذرشهر می تواند برند محصول شاخص این شهرستان را مشخص نماید افزود: بورس حبوبات به لحاظ ویژگیهای منحصر به فرد شهرستان آذرشهر بایستی در آذرشهر ایجاد شود تا شاهد برند لپه و نخود آذرشهر و ممقان در کشور و دنیا باشیم.

وی بر لزوم استانداردسازی کارگاههای فرآوری و راه اندازی واحدهای بسته بندی حبوبات توسط مدیریت صنایع کشاورزی سازمان تاکید نمود و افزود: ضمن حفظ بافت سنتی کارگاههای نخودپزان در مناطق روستایی با استاندارد سازی واحدهای فرآوری می توان نسبت به صدور مجوز برای واحدهای بدون مجوز اقدام تا بتوانند از طریق دریافت تسهیلات بانکی در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای تولیدی اقدام نمایند.

