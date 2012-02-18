اهداف ضد سوری غرب/ حمله به ایران عاقلانه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن آبادی در گفتگو با روزنامه الجمهوریه چاپ لبنان اظهار داشت که اقدامات ضد سوری جامعه جهانی با هدف ضربه زدن به مقاومت علیه اشغالگران اسرائیلی صورت می گیرد و هر کسی که از این مقاومت حمایت می کند مثل سوریه هدف قرار می گیرد.

وی افزود: این امر مثل روز روشن است و نیازی به تحلیل ندارد. هدف از تحرکات ضد سوری اخیر به رسمیت شناختن امنیت رژیم صهیونیستی و سکوت در برابر قضیه فلسطین است.

رکن آبادی خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم در برابر مشکلات ملت های فلسطین و لبنان و هر ملتی که تحت اشغال و ظلم قرار دارد سکوت کنیم زیرا ما دارای اصولی هستیم و تحت هیچ شرایطی از این اصول چشم پوشی نخواهیم کرد.

سفیر ایران در لبنان تصریح کرد: قضیه فلسطین امروز یک قضیه عربی، اسلامی یا انسانی نیست بلکه یک مسئله جهانی است.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: اغلب مردم سوریه از نظام بشار اسد حمایت می کنند و هیچکس و هیچ کشوری نمی تواند به دیگران دیکته کند چه کاری را انجام دهند. مواضع روسیه در قبال سوریه تغییر نخواهد کرد زیرا هر کس به دقت رویدادهای این کشور را بررسی کند و بر اساس واقعیت ها آنها را تحلیل کند و عاقلانه بیندیشد نمی تواند رای خود را تغییر دهد.

رکن آبادی در بخش دیگر سخنان خود درباره تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله نظامی به ایران در فصل بهار اظهار داشت: ما طی سال های گذشته مشابه این سخنان را شنیده ایم. ما این تهدیدات را جدی می گیریم و از آمادگی کافی برای واکنش فوری و دندان شکن به هر گونه حمله احتمالی برخورداریم.

وی خاطرنشان کرد: ما نمی خواهیم آغازگر جنگ باشیم. حقایق موجود بیانگر این نیست که زمینه برای جنگ فراهم است. اطلاعات ما نشان می دهد انسان عاقل در شرایط فعلی حمله نخواهد کرد چرا که در صورت وقوع، نتیجه آن از پیش مشخص است اما اگر تصمیم جنگ در چارچوب غیرعقلانی اتخاذ شود این بحث دیگری است و واکنش ما نیز نسبت به آن واضح و روشن خواهد بود.