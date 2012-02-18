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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

اکبری:

360 هزار هکتار عرصه طبیعی گیلان توسط قرقبانی جنوب حفاظت می شود

360 هزار هکتار عرصه طبیعی گیلان توسط قرقبانی جنوب حفاظت می شود

رشت - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از حفاظت 360 هزار هکتار عرصه های طبیعی گیلان توسط پایگاه اطفا حریق و قرقبانی جنوب استان خبر داد.

سرهنگ اصغر اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر به اهمیت مراکز پایگاه اطفا حریق و قرقبانی در سطح استان اشاره کرد و افزود: با راه اندازی این مراکز مدیریت و کنترل عملکرد عوامل حفاظتی و قرقبانی به صورت متمرکز در سه نقطه شرق، غرب و جنوب مرکزی استان انجام گرفته و از موازی کاری، اتلاف وقت و انرژی به ویژه در مواقع بحرانی جلوگیری به عمل می آید.

وی اظهارداشت: حوزه فعالیت پایگاه جنوب مرکزی شهرستانهای رشت، شفت، رودبار و سیاهکل است که 360 هزار هکتار را زیر پوشش دارد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان گفت: برای تکمیل این پایگاه 22 میلیون تومان هزینه از محل اعتبارات ملی و استانی تخصیص یافته و دارای 20 نفر نیروی قرقبان و 12 نفرسرباز مشمول است که به صورت شبانه روزی برای حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی در طرحهای جنگلکاری و عرصه های منابع طبیعی استان به صورت آماده باش فعالیت می کنند.

وی یادآورشد: پایگاه اطفا حریق جنوب مرکزی استان با بهره گیری از تجهیزات موجود در مرکز قرقبانی و حفاظت از جنگل شامل دو دستگاه خودرو آتش نشانی سبک و دو دستگاه خودروی سنگین و همینطور خودروهای گشت زنی، موتور سیکلت و تجهیزات اطفا حریق است.

کد مطلب 1536766

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