360 هزار هکتار عرصه طبیعی گیلان توسط قرقبانی جنوب حفاظت می شود

سرهنگ اصغر اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر به اهمیت مراکز پایگاه اطفا حریق و قرقبانی در سطح استان اشاره کرد و افزود: با راه اندازی این مراکز مدیریت و کنترل عملکرد عوامل حفاظتی و قرقبانی به صورت متمرکز در سه نقطه شرق، غرب و جنوب مرکزی استان انجام گرفته و از موازی کاری، اتلاف وقت و انرژی به ویژه در مواقع بحرانی جلوگیری به عمل می آید.

وی اظهارداشت: حوزه فعالیت پایگاه جنوب مرکزی شهرستانهای رشت، شفت، رودبار و سیاهکل است که 360 هزار هکتار را زیر پوشش دارد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان گفت: برای تکمیل این پایگاه 22 میلیون تومان هزینه از محل اعتبارات ملی و استانی تخصیص یافته و دارای 20 نفر نیروی قرقبان و 12 نفرسرباز مشمول است که به صورت شبانه روزی برای حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی در طرحهای جنگلکاری و عرصه های منابع طبیعی استان به صورت آماده باش فعالیت می کنند.