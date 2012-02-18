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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

پایین محلی:

آزمونهای مشاوره ای دانش آموزان گلستانی در 137 حوزه برگزار شد

آزمونهای مشاوره ای دانش آموزان گلستانی در 137 حوزه برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: آزمونهای مشاوره ای و روانشناختی دانش آموزان سال اول متوسطه شامل دو آزمون در 137 حوزه امتحانی کل استان بین 22 هزار دانش آموز استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی صبح شنبه در خصوص اهمیت این آزمونها گفت: این آزمونها تمامی مسائل و مشکلات دانش آموزان اعم از رفتاری، سطح آگاهی دانش آموزان از مشاغل موجود و مسائل اجتماعی را به صورت علمی و آماری برآورد می کند که مجموعه ی این اطلاعات می تواند در برنامه ریزیها و ا جرا ی طرحها و جلوگیری از بروز نابهنجاری های رفتاری دانش آموزان و پیش برد اهداف کلان آموزش و پرورش و جامعه اعم از پیشرفت تحصیلی و زمینه های شغلی کمک شایانی کنند.

وی عنوان کرد: مجری و پیگیری این آزمونها در استان گروه مشاوره تربیتی اداره کل آموزش و پرورش  و مشاوران مدارس می باشند و نتایج این آزمون به صورت محرمانه در پرونده مشاوره ای دانش آموزبه عنوان اطلاعات طبقه بندی شده و در بایگانی آموزش و پرورش استان نگهداری خواهد شد.

ابوطالب مقصود لو رئیس گروه مشاوره تربیتی نیز گفت: در این مرحله دو آزمون استعداد تحصیلی و آزمون رغبت سنج برگزار می شود. در آزمون استعداد تحصیلی دانش آموزان توانایی ذهنی فرد  یا همان  سطح هوش  دانش آموز سنجیده می گرددکه به عنوان  یکی از مولفه های مهم در انتخاب شغل و رشته تحصیلی دانش آموزان در آینده  است..
 
وی در ادامه افزود: درآزمون رغبت سنج، گرایش و علاقه دانش آموز به سمت شغل  یا حرفه خاصی را بر آورد می کند، این نیز به عنوان یکی از مولفه ها تعیین کننده رشته تحصیلی  که در پایان  سال اول در کنار سایر مو لفه های دیگر قرارمی گیرد. 
 
مقصود لو گفت: در دهه اول اسفند ماه امسال آزمون تعیین سطح سلامت روانی رفتاری دانش آموزان که میزان سلامت روان دانش آموز و آسیبهای روانی، رفتاری و اجتماعی فرد را می سنجد از دانش آموزان توسط مشاوران در مدارس گرفته خواهد شد و در نهایت تمامی آسیبهای موجود در مدرسه، شهرستان و استان را مشخص می کند.
کد مطلب 1536772

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