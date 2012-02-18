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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

مهلت تحویل مدارک آرم طرح ترافیک تمدید شد

مهلت تحویل مدارک آرم طرح ترافیک تمدید شد

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: مهلت تحویل مدارک آرم طرح ترافیک تا روز سه شنبه 2 اسفندماه تمدید می شود.

وحید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره به رونمایی آرم جدید طرح ترافیک در این هفته گفت:تمام تلاش خود را برای توزیع آرم ها تا پایان سال 90 می کنیم .

وی ادامه داد: تاکنون مدارک 56 هزار فقره آرم طرح ترافیک به دفاتر خدمات الکترونیک شهر تحویل داده شده است و با توجه به محدود بودن تعداد مجوزهای طرح ترافیک و افزایش تقاضا، سهیمه بگیرانی که مدارک خود را در مهلت مقرر تحویل ندهند ، سهمیه آنها ابطال می شود .

نوروزی با بیان این که 10 هزار آرم طرح ترافیک از سوی آژانس های تهران به دلیل برخی مشکلات مدارکشان تحویل نشده است گفت : امیدواریم به زودی این مشکل نیز بر طرف شود و رانندگان آژانس ها نیز بتوانند مدارک خود را تحویل دهند .

کد مطلب 1536773

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