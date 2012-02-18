فهرست 10 قلم کالایی که سازمان اموال تملیکی فروخت

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر محمدی گفت: پوشاک، کالاهای سریع‌الفساد، منسوجات، وسایل ارتباطی، لوازم برقی، کیف و کفش، وسایل نقلیه و لوازم یدکی آنها، طلا و جواهرات و پول، لوازم صوتی و تصویری، ده قلم عمده کالاهای قابل فروش سازمان اموال تملیکی در مدت مذکور بوده است.



وی افزود: کالاهای تحویل شده به این سازمان در مدت یادشده در 30 گروه کالایی شامل کالاهای قاچاق، متروکه، ضبطی و قضایی از طریق برگزاری مزایده به فروش رسیده است.



محمدی گفت: ارزش کل کالاهای به فروش رفته مربوط به کالاهای قاچاق در این مدت 518 میلیارد و 318 میلیون ریال بوده است که از این رقم تنها 172 میلیارد و 798 میلیون ریال را پوشاک تشکیل می‌دهد که با توجه به حجم بالای قاچاق پوشاک در کل کشور رقم چندان زیادی نیست.



مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، ارزش کالای متروکه به فروش رفته در 10 ماهه سال‌جاری را 80 میلیارد و247 میلیون ریال اعلام کرد و درخصوص میزان فروش پوشاک در قالب کالای متروکه گفت: در این بخش 370 میلیون ریال پوشاک به فروش رسیده است.



محمدی از فروش 18 میلیارد و 353 میلیون ریال کالا تحت عنوان کالاهای ضبطی و 22 میلیارد و 721 میلیون ریال با عنوان قضایی نام برد و اظهارداشت: در 10 ماهه سال‌جاری سازمان اموال تملیکی 63 میلیارد و 964 میلیون ریال از بابت فروش اموال منقول درآمد داشته است.