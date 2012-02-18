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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۳۳

در سالجاری ؛

فهرست 10 قلم کالایی که سازمان اموال تملیکی فروخت

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اعلام 10 قلم عمده کالاهای فروخته شده از سوی این سازمان در 10 ماهه سال‌جاری، درآمد ناشی از فروش اموال منقول در این مدت را حدود 64 میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر محمدی گفت: پوشاک، کالاهای سریع‌الفساد، منسوجات، وسایل ارتباطی، لوازم برقی، کیف و کفش، وسایل نقلیه و لوازم یدکی آنها، طلا و جواهرات و پول، لوازم صوتی و تصویری، ده قلم عمده کالاهای قابل فروش سازمان اموال تملیکی در مدت مذکور بوده است.

وی افزود: کالاهای تحویل شده به این سازمان در مدت یادشده در 30 گروه کالایی شامل کالاهای قاچاق، متروکه، ضبطی و قضایی از طریق برگزاری مزایده به فروش رسیده است.

محمدی گفت: ارزش کل کالاهای به فروش رفته مربوط به کالاهای قاچاق در این مدت 518 میلیارد و 318 میلیون ریال بوده است که از این رقم تنها 172 میلیارد و 798 میلیون ریال را پوشاک تشکیل می‌دهد که با توجه به حجم بالای قاچاق پوشاک در کل کشور رقم چندان زیادی نیست.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، ارزش کالای متروکه به فروش رفته در 10 ماهه سال‌جاری را 80 میلیارد و247 میلیون ریال اعلام کرد و درخصوص میزان فروش پوشاک در قالب کالای متروکه گفت: در این بخش 370 میلیون ریال پوشاک به فروش رسیده است.

محمدی از فروش 18 میلیارد و 353 میلیون ریال کالا تحت عنوان کالاهای ضبطی و 22 میلیارد و 721 میلیون ریال با عنوان قضایی نام برد و اظهارداشت: در 10 ماهه سال‌جاری سازمان اموال تملیکی 63 میلیارد و 964 میلیون ریال از بابت فروش اموال منقول درآمد داشته است.

کد مطلب 1536779

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