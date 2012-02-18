620 میلیارد ریال برای مقاوم سازی مسکن روستایی در گیلان هزینه شد

عباس فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیته امداد امام هم اکنون در 6 سرفصل کاری در حوزه مسکن به نیازمندان خدمات ارائه می کند.

وی اظهارداشت: طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی، تامین مسکن مددجویان شهری، تعمیرات کلی و جزئی مسکن مددجویان، تامین انشعابات آب، برق، گاز و هچنین پرداخت تسهیلات تامین و تکمیل مسکن اقشار آسیب پذیر از جمله این خدمات است.

مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد گیلان به طرح مقاوم سازی و بهسازی مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح نقش مهمی در رفع محرومیت در روستاها داشته است چرا که داشتن یک سرپناه و محل امن برای آسایش روحی و روانی افراد خانوار نقش موثری در بستری سازی فرهنگی و توانمندسازی آنان به دنبال دارد.

وی افزود: علاوه بر تامین مسکن روستایی در 5 سال گذشته 628 واحد مسکن مددجویان شهری نیز با اعتبار 41 میلیارد و 300 میلیون ریال خریداری و یا احداث و به مددجویان واگذار شده است.

فلاحتی اظهارداشت: تعمیرات کلی و جزئی مسکن مددجویان نیز یکی دیگر از طرحهای این نهاد است تا خانوارهای دارای مسکن نامناسب بتوانند از مسکن مطلوب و مناسب بهره مند شوند که خوشبختانه در این مدت با اعتبار بیش از 15 میلیارد ریال دو هزارو 47 واحد مسکونی به صورت کلی و چهار هزار و 865 واحد مسکونی دیگر نیز با اعتبار بیش از 16 میلیارد ریال بطور جزئی مرمت و بازسازی شده است.

وی یادآورشد: برخورداری 18 هزار و 600 خانوار از انشعابات رایگان آب، برق، گاز و پرداخت 12 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به افراد غیر تحت پوشش از اقشار نیازمند نیز از دیگر خدمات این نهاد بوده که در پنج سال گذشته به مددجویان و افراد نیازمند استان ارائه شده است.