عدم مدیریت مصرف مهمترین مشکل کرمان در بحث منابع آبی است

محسن جلالپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بحث کمبود آب در استان کرمان جدی گرفته شده است، اظهار داشت: یکی از بحثهای جدی برای حل این مشکل انتقال آب از خلیج فارس است.

وی تصریح کرد: در این زمینه نیز سرمایه گذاری فکری زیادی انجام شده است.

نایب رئیس اتاق ایران گفت: اما خلیج فارس شرایط خاص خود را دارد، عمق کم و تبخیر زیاد در کنار حجم مشخص آب شیرین در این خلیج از جمله این شرایط است.

جلالپور ادامه داد: اگر برای این وضعیت چاره ای اندیشیده نشود ممکن است بعد از انتقال آب، خود خلیج فارس هم با مشکل روبرو شود.

وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در زمینه کمبود آب عدم مدیریت صحیح منابع آبی است، اظهار اشت: کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اخیرا محوریت آب در اتاق بازرگانی را به استان کرمان واگذار کرده که امیدواریم بتوانیم به عنوان بخش خصوصی در این حوزه اقدامات خوبی انجام دهیم.

