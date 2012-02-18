ترجمه قرآن گرمارودی با ویرایش جدید وی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر و قرآن پژوه با اعلام این موضوع گفت: اینگونه نبوده است که در سه چاپ قبلی غلطی وجود داشته، بلکه در اصلاحات چاپ چهارم دقت ترجمه را بالاتر بردم و در قالب مواردی اگر جایگزین و معادل بهتری برای کلمات عربی وجود داشت، استفاده کردم و یا از طولانی شدن جملات کاستم.

گرمارودی با بیان اینکه این اصلاحات پس از پنج سال از انتشارچاپ نخست انجام شده است، افزود: دیگر با چنین وسعتی ترجمه انجام شده صیقل نمی‌یابد و شاید در آینده جزئیات بسیار کوچکی در ترجمه تغییر یابد.

وی تصریح کرد: موارد اصلاح شده در بررسی‌های شخصی خودم به دست آمد و شاید حدود 10 مورد نیز از سوی حجت‌الاسلام محمدعلی کوشا از منتقدان قرآن پژوهشی مطرح شده بود که آن‌هایی که قبول داشتم در چاپ جدید اعمال شد.

این قرآن پژوه با اشاره به بررسی ترجمه قرآن‌ها در جایزه کتاب سال، این امر را با ارزش دانست و گفت: ارزش معنوی این کار بسیار بالاتر از تاثیر مادی آن است و با ایجاد دلگرمی، نوعی خسته نباشید به مترجمان قرآن گفته می‌شود.

ترجمه قرآن علی موسوی گرمارودی به همراه ترجمه حسین استادولی به عنوان برترین ترجمه‌های قرآن از سال 81 تا 89 در مراسم پایانی نوزودهمین دوره اهدای جایزه کتاب سال برگزیده شدند.