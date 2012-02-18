مردم اهل تسنن پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند

ماموستا ملااحمد شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) توانست پایه های تجمل و فساد را بعد از 2500 سال برچیند.

امام جمعه شهرستان ثلاث باباجانی تاکید کرد: انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه و حتی دیگر نقاط جهان، بسیاری از معادلات سیاسی روز را بر هم زد و دستان پلید استعمارگران را برای همه جهانیان رو کرد.

شیخی افزود: امام راحل سالیان سال برای برپایی انقلاب اسلامی و پیاده کردن اصول و دستورات دین مبین اسلام، مشقات تبعید و زندان را به جان خرید و نهایتا نشان داد که اسلام پاینده و برقرار خواهد بود.

امام جمعه ثلاث باباجانی گفت: در اصل انقلاب اسلامی را باید انقلاب و حکومت پابرهنگان و محرومان عنوان کرد، زیرا این انقلاب به حول و قوه الهی به پیروزی رسید و هیچ قدرت و کسی پشتیبان و حامی مادی و یا سیاسی این انقلاب در دنیا نبود.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران، همواره در مقابل توطئه های دشمنان همانند کوه استوار ایستاده اند، گفت: مردم ایران اسلامی پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، یک به یک توطئه ها و ترفندهای ناجوانمردانه دشمنان و بدخواهان را پشت سر می گذارند و تاکنون از این آزمون الهی سربلند درآمده اند.

امام جمعه ثلاث باباجانی با اشاره به انتخابات مجلس نهم در سالجاری، افزود: مهمترین و تاثیرگذارترین واقعه در روزهای آینده برای نظام و استان کرمانشاه، برگزاری انتخابات مجلس نهم است که امیدواریم که مردم انقلابی و مومن ایران همانند گذشته از این آزمون مهم ملی سربلند بیرون بیایند.

شیخی گفت: مردم اهل تسنن همواره و در هرکجا پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب شده اند و بارها با دلاورمردی های خود این را ثابت کرده اند.

وی در پایان با اشاره به اینکه حضور پرشور مردم در این انتخابات مهر تایید دوباره ای بر دولت و نظام جمهوری اسلامی است، تاکید کرد: حضور مردم در این دوره از انتخابات می تواند توطئه ها و نقشه های دشمنان نظام و ملت را برای کم رنگ کردن انتخابات نقش بر آب کند.