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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

دادگاه پرونده فساد مالی؛

برادران خسروی عاملان اصلی فساد میلیاردی/ارتباط متهمان با عناصر سیاسی

برادران خسروی عاملان اصلی فساد میلیاردی/ارتباط متهمان با عناصر سیاسی

دادستان تهران از رسیدگی به 12 هزار برگ از پرونده فساد اقتصادی سه هزار میلیاردی خبر داد و افزود: برادران خسروی پس از یک دهه فعالیت میلیاردها تومان درآمد نامشروع کسب کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی ساعت 9:35 روز شنبه در نخستین جلسه رسیدگی به متهمان پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی در جایگاه دادستان قرار گرفت و با اشاره  به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد گفت: شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که توسط چهار فرزند آریای بزرگ اداره می شده اقدام به تاسیس شرکت آب معدنی داماش با دریافت وام‌های مختلف کرده اند.

وی افزود: این افراد در گام اول برای تسریع در روند اهداف اقتصادی خود ارتباطات ناصحیح با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه داشتند که این نوع کسب ثروت به کام آنها شیرین آمد.

دادستان تهران اظهار داشت: شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا در سال 1385 ایجاد شد. اسناد موجود نشان می دهد آنها ده‌ها مورد پرداخت رشوه به کارکنان دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی با عناوین مختلف داشته اند و با رهبری مه‌آفرید امیرخسروی چندین هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع کسب کردند. پس از کشف جرم ضرورت داشت تا وضعیت پرونده در زمینه وام‌ها، زمین‌ها، مالیات، صادرات، واردات، سرمایه و ... این شرکت دقیق رسیدگی شود.

جعفری دولت‌آبادی گفت: تیم‌های متعدد قضائی تشکیل شد و این پرونده که مصداق باند سازمان یافته و اخلال در امنیت اقتصادی بود مهرماه سال جاری از دادسرای اهواز به دادسرای منتقل و پس از چهار ماه رسیدگی 33 جلد پرونده و 12 هزار برگ کیفرخواست و محتویات پرونده تشکیل شد.

به گزارش مهر، هم اکنون متن کیفرخواست توسط نماینده دادستان تهران در حال قرائت است.

کد مطلب 1536788

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