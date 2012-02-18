انتقال احتمالی شاهین بوشهر مربوط به فصل آینده است

مهرداد محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انحلال باشگاه شاهین و یا واگذاری امتیاز این باشگاه به هدایتی ضمن بیان مطلب فوق گفت: من نمی دانم این صحبتها از کجا مطرح می شود؟ روحم از انحلال باشگاه شاهین خبر ندارد و حتی نظر افراشته نیز انحلال باشگاه شاهین نیست.

وی در خصوص مذاکره با هدایتی در خصوص واگذاری امتیاز باشگاه نیز، گفت: در حال حاضر شرایط پیچیده ای داریم و اولویت ما حفظ سهمیه شاهین در لیگ برتر و برنامه ریزی برای قهرمانی در جام حذفی است بنابراین هنوز وارد فاز واگذاری نشده ایم.

مدیر عامل باشگاه شاهین در همین خصوص افزود: در خصوص واگذاری امتیاز باشگاه هیئت موسسین به عنوان رکن اصلی باشگاه و پس از آن هیئت مدیره و حتی رئیس هیئت مدیره، درشرایط فعلی مخالف واگذاری امتیاز باشگاه شاهین هستند و انتقال احتمالی شاهین مربوط به فصل آینده است.