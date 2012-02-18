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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

محمدپور در گفتگو با مهر:

انتقال احتمالی شاهین بوشهر مربوط به فصل آینده است

انتقال احتمالی شاهین بوشهر مربوط به فصل آینده است

مدیر عامل باشگاه شاهین بوشهر گفت: در صورتی که اراده ای هم برای واگذار شاهین وجود داشته باشد، این اتفاق برای فصل آینده رخ خواهد داد.

مهرداد محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انحلال باشگاه شاهین و یا واگذاری امتیاز این باشگاه به هدایتی ضمن بیان مطلب فوق گفت: من نمی دانم این صحبتها از کجا مطرح می شود؟ روحم از انحلال باشگاه شاهین خبر ندارد و حتی نظر افراشته نیز انحلال باشگاه شاهین نیست.

وی در خصوص مذاکره با هدایتی در خصوص واگذاری امتیاز باشگاه نیز، گفت: در حال حاضر شرایط پیچیده ای داریم و اولویت ما حفظ سهمیه شاهین در لیگ برتر و برنامه ریزی برای قهرمانی در جام حذفی است بنابراین هنوز وارد فاز واگذاری نشده ایم.

مدیر عامل باشگاه شاهین در همین خصوص افزود: در خصوص واگذاری امتیاز باشگاه هیئت موسسین به عنوان رکن اصلی باشگاه و پس از آن هیئت مدیره و حتی رئیس هیئت مدیره، درشرایط فعلی مخالف واگذاری امتیاز باشگاه شاهین هستند و انتقال احتمالی شاهین مربوط به فصل آینده است.

کد مطلب 1536790

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