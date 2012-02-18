ثمرات مثبت پروژه های بانک جهانی در گیلان نباید فراموش شود

حمید روشن روان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به رغم برخی کاستیها در مجموع عملکرد شرکت و دستگاه نظارت آب و فاضلاب استان، روند اجرای پروژه های بانک جهانی در دو شهر رشت و انزلی خوب بوده است.

وی همچنین به اهداف کلی پروژه های آب و فاضلاب بانک جهانی در رشت و انزلی اشاره کرد و اظهارداشت: ارتقای سطح بهداشت عمومی و تامین آب سالم و بهداشتی، جلوگیری از آلودگی منابع آبهای زیر زمینی، سطحی و رودخانه های شهر رشت به ویژه گوهر رود و زرجوب، حفاظت از تالاب بین المللی انزلی به عنوان زیستگاه گونه های مختلف آبزی، گیاهی و جانوری، گسترش تاسیسات زیر بنایی فاضلاب متناسب با رشد و توسعه شهر و بهبود وضعیت نامناسب آن و کاهش هدر رفت آب در شبکه های توزیع با توجه به قدمت بیش از حد آنها از جمله این اهداف است.

مدیرعامل آبفای شهری گیلان به مسئله آبگرفتگی و اجرای شبکه فاضلاب در رشت اشاره کرد و گفت: آبگرفتگی ناشی از آبهای سطحی است، وقتی در شهر رشت طی 8 ساعت بیش از 140 میلیمتر باران می بارد باید شبکه جمع آوری آبهای سطحی در شهر فعال باشد ربطی به اجرای پروژه آب و فاضلاب ندارد.

وی افزود: در تمامی شهرهای کشور شبکه های جمع آوری آبهای سطحی از شبکه فاضلاب مجزاست، فاضلاب بار آلودگی دارد و نباید با آبهای سطحی مخلوط شود بنابراین شبکه آبهای سطحی گیلان که یک شبکه سنتی است توسط شهرداری رشت طرح کاملی برای جمع‌آوری آبهای سطحی از طرف شهرداری تدوین شده است.

روشن روان در ادامه به حفاریها در سطح شهر رشت اشاره کرد و یادآورشد: علاوه بر شرکت آب و فاضلاب، دستگاههای دیگری از قبیل گاز، مخابرات، برق و غیره برای خدمات رسانی به مردم خیابانها و معابر شهری را حفاری می کنند.