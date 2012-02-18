  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

محمدی خبر داد:

حضور هنرمندان مالزی و برونئی در نمایشگاه صنایع دستی آذربایجان شرقی

حضور هنرمندان مالزی و برونئی در نمایشگاه صنایع دستی آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس شورای فنی صنایع دستی آذربایجان شرقی اظهار داشت: به منظور افزایش ارتباط فرهنگی و گردشگری دو کشور اسلامی مالزی و برونئی با ایران و به خصوص آذربایجان شرقی، هنرمندان صنایع دستی این دو کشور در نمایشگاه صنایع دستی استان حضور می یابند.

به گزارش خبرنگاری مهر، تراب محمدی در نشست مشترک با سفرای این دو کشور در موزه آذربایجان افزود: این نمایشگاه در تیر ماه سال آینده و همزمان با همایش بازرگانان جاده ابریشم در تبریز برگزار می شود که فرصت خوبی برای آشنایی گردشگران و هنرمندان مالزی و برونئی با ایران و آذربایجان شرقی فراهم می کند.

وی با اشاره به نقش صنعت توریسم در جهان امروز خاطرنشان کرد: گردشگری تنها یک مسئله اقتصادی نیست بلکه در سطح وسیعتر تبادل فرهنگی بین کشورها را هم شامل می شود.

محمدی یادآور شد: با توجه به مسلمان بودن دو کشور مالزی و برونئی و داشتن اشتراکات بالای دینی، فرهنگ های این کشورها به هم نزدیک است و انتظار تبادل حجم بیشتری از گردشگری را مابین این کشورها داریم.

وی اظهار داشت: لازم است تبلیغات خوب و قابل توجهی از جاذبه های گردشگری ایران و دو کشور مالزی و برونئی صورت بگیرد تا مردم این کشورها به خوبی با داشته های گردشگری و اشتراکات فرهنگی یکدیگر آشنا شوند.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر استان تاکید کرد: انتظار داریم که شما به عنوان سفیران این دو کشور اسلامی واقعیتهای ایران را به خوبی برای مردم کشور خودتان معرفی کنید.

محمدی تصریح کرد: ایران کشوری امن، آزاد و با فرهنگی غنی است اما رسانه های دنیا با سیاه نشان دادن این فضا سعی در تخریب جو گردشگری ایران دارند که خوشبختانه نتیجه نخواهند گرفت .

وی با اشاره به جاذبه های گردشگری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: کشور مالزی از لحاظ وجود طبیعت و دارا بودن جنگل، دریا و کوه بسیار شبیه ایران و استان ماست و تنها آنجا آب و هوای گرم تری نسبت به آذربایجان شرقی دارد.

محمدی یادآور شد: در شمال آذربایجان شرقی جنگلهای ارسباران قرار گرفته اند که با دارا بودن گونه های مختلف گیاهی و زیست محیطی، یکی از 9 بیوسفر ثبت شده جهانی در جهان به شمار می رود.

وی تصریح کرد: وجود بازار جهانی تبریز، سواحل دریاچه ارومیه، روستای تاریخی کندوان، مساجد و امامزاده های تاریخی و اشیای موجود در موزه های باستانی استان هم حکایت از تاریخ کهن تبریز و آذربایجان شرقی داشته و هم عواملی موثری برای جذب گردشگر به این استان محسوب می شوند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، با اشاره به وجود تاسیسات کافی در اماکن گردشگری آذربایجان شرقی،  اظهار داشت: استان ما از لحاظ وجود هتل و اماکن و مراکز اقامتی بسیار غنی است.

محمدی تاکید کرد: وجود فرودگاه بین المللی تبریز و فرودگاه مراغه و همچنین وجود بزرگراههای ایمن در جاده های مواصلاتی این استان تا تهران، نشان از سرمایه گذاری های قابل توجه در زمینه گردشگری و جذب رضایت توریست به این کشور و استان دارد.

وی با اشاره به لزوم برقراری ارتباط بیشتر مابین آذربایجان شرقی با دو کشور یادآور شد: بسته ها و کتب معرفی جاذبه های گردشگری مشترکی می تواند مابین سه کشور تدوین شود تا در اختیار تورداران و مدیران آژانس ها مسافرتی این سه کشور قرار بگیرد.

محمدی با بیان اینکه بیش از 90 درصد صنعت گردشگری آذربایجان شرقی در دست بخش خصوصی است، تصریح کرد: مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ایران و استان می توانند برای حضور در گردهمایی های مشترک به کشورهای مالزی و برونئی سفر کرده و مدیران و مسئولان این کشورها نیز در گردهمایی های مشابهی به ایران سفر کنند.

کد مطلب 1536794

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها