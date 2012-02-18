حضور هنرمندان مالزی و برونئی در نمایشگاه صنایع دستی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگاری مهر، تراب محمدی در نشست مشترک با سفرای این دو کشور در موزه آذربایجان افزود: این نمایشگاه در تیر ماه سال آینده و همزمان با همایش بازرگانان جاده ابریشم در تبریز برگزار می شود که فرصت خوبی برای آشنایی گردشگران و هنرمندان مالزی و برونئی با ایران و آذربایجان شرقی فراهم می کند.

وی با اشاره به نقش صنعت توریسم در جهان امروز خاطرنشان کرد: گردشگری تنها یک مسئله اقتصادی نیست بلکه در سطح وسیعتر تبادل فرهنگی بین کشورها را هم شامل می شود.

محمدی یادآور شد: با توجه به مسلمان بودن دو کشور مالزی و برونئی و داشتن اشتراکات بالای دینی، فرهنگ های این کشورها به هم نزدیک است و انتظار تبادل حجم بیشتری از گردشگری را مابین این کشورها داریم.

وی اظهار داشت: لازم است تبلیغات خوب و قابل توجهی از جاذبه های گردشگری ایران و دو کشور مالزی و برونئی صورت بگیرد تا مردم این کشورها به خوبی با داشته های گردشگری و اشتراکات فرهنگی یکدیگر آشنا شوند.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر استان تاکید کرد: انتظار داریم که شما به عنوان سفیران این دو کشور اسلامی واقعیتهای ایران را به خوبی برای مردم کشور خودتان معرفی کنید.

محمدی تصریح کرد: ایران کشوری امن، آزاد و با فرهنگی غنی است اما رسانه های دنیا با سیاه نشان دادن این فضا سعی در تخریب جو گردشگری ایران دارند که خوشبختانه نتیجه نخواهند گرفت .

وی با اشاره به جاذبه های گردشگری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: کشور مالزی از لحاظ وجود طبیعت و دارا بودن جنگل، دریا و کوه بسیار شبیه ایران و استان ماست و تنها آنجا آب و هوای گرم تری نسبت به آذربایجان شرقی دارد.

محمدی یادآور شد: در شمال آذربایجان شرقی جنگلهای ارسباران قرار گرفته اند که با دارا بودن گونه های مختلف گیاهی و زیست محیطی، یکی از 9 بیوسفر ثبت شده جهانی در جهان به شمار می رود.

وی تصریح کرد: وجود بازار جهانی تبریز، سواحل دریاچه ارومیه، روستای تاریخی کندوان، مساجد و امامزاده های تاریخی و اشیای موجود در موزه های باستانی استان هم حکایت از تاریخ کهن تبریز و آذربایجان شرقی داشته و هم عواملی موثری برای جذب گردشگر به این استان محسوب می شوند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، با اشاره به وجود تاسیسات کافی در اماکن گردشگری آذربایجان شرقی، اظهار داشت: استان ما از لحاظ وجود هتل و اماکن و مراکز اقامتی بسیار غنی است.

محمدی تاکید کرد: وجود فرودگاه بین المللی تبریز و فرودگاه مراغه و همچنین وجود بزرگراههای ایمن در جاده های مواصلاتی این استان تا تهران، نشان از سرمایه گذاری های قابل توجه در زمینه گردشگری و جذب رضایت توریست به این کشور و استان دارد.

وی با اشاره به لزوم برقراری ارتباط بیشتر مابین آذربایجان شرقی با دو کشور یادآور شد: بسته ها و کتب معرفی جاذبه های گردشگری مشترکی می تواند مابین سه کشور تدوین شود تا در اختیار تورداران و مدیران آژانس ها مسافرتی این سه کشور قرار بگیرد.

محمدی با بیان اینکه بیش از 90 درصد صنعت گردشگری آذربایجان شرقی در دست بخش خصوصی است، تصریح کرد: مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ایران و استان می توانند برای حضور در گردهمایی های مشترک به کشورهای مالزی و برونئی سفر کرده و مدیران و مسئولان این کشورها نیز در گردهمایی های مشابهی به ایران سفر کنند.